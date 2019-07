Gaviria, Hernández y Palau completaron la baraja de candidatos

El ingeniero, exgerente de Metroplús, inscribió su candidatura en la Registraduría en un evento masivo y colorido. Cerca de 130 mil firmas por el movimiento “Medellín Evoluciona” avalaron su deseo de ser alcalde. “Hoy damos un paso más, me emociona ver a las personas de las comunas que ven en César una verdadera opción, porque me conocen, lo que he planeado y ejecutado en sus territorios”, comentó. A él se le atribuyen las escaleras eléctricas de la comuna 13 y los Proyectos Urbanos Integrales (PUI) en varias zonas de la ciudad. Sobre posibles alianzas más adelante, sostuvo que con todos se ha sentado a conversar, pero que está concentrado en su trabajo “calle a calle, casa a casa y es prematuro decir que tengo una ruta demarcada. Estoy concentrado en que esto crezca porque soy el candidato que más ha hecho por Medellín y al que más le ha tocado ejecutar por la ciudad”.