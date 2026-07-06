Regresa al Gobierno el viceministro TIC que coordinó a activistas e influencers con contratos para hacerle campaña a Cepeda

Faltando apenas diez minutos para que comenzara el partido entre Colombia y Ghana del pasado viernes 3 de julio, la Presidencia publicó en el portal de aspirantes la hoja de vida de Giovanny Andrés López Cabezas para regresar al cargo de viceministro de Transformación Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
El funcionario había renunciado apenas un mes antes, en medio de la controversia por su participación en actividades de campaña del entonces candidato presidencial Iván Cepeda, y ahora sigue el mismo camino de Felipe Harman, quien volvió a la dirección de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tras apartarse temporalmente para hacer proselitismo.