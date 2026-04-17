Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

jueves

5 y 9 

miercoles

4 y 6 

martes

0 y 3  

domingo

no

sabado

no

lunes

1 y 7  

menu
close

Iván Cepeda revela participación de un viceministro en su campaña: ¿quién es y cuál habría sido su papel?

La reacción de Iván Cepeda llegó tras conocerse que el funcionario habría participado en un grupo de WhatsApp para coordinar apoyo digital a su candidatura.

  Ivan Cepeda y el viceministro Giovanny Andrés López Cabezas. Fotos: MinTics y Colprensa
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

El candidato presidencial Iván Cepeda encendió la controversia al confirmar que el viceministro de Transformación Digital, Giovanny Andrés López Cabezas, estaba haciendo campaña a su favor en grupos de apoyo del MinTics.

En un pronunciamiento en X, Cepeda aseguró que no tenía conocimiento de estas acciones y lanzó una advertencia directa: “Ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político”.

La reacción llegó tras conocerse que el viceministro habría participado en un grupo de WhatsApp para coordinar apoyo digital a su candidatura, un hecho que el propio senador dijo haber conocido apenas en “las últimas horas”.

La denuncia, conoció EL COLOMBIANO, señala que a finales de marzo Giovanny Andrés López Cabezas habría pedido a creadores de contenido alinearse para respaldar la campaña presidencial del Pacto Histórico.

¿Quién es Giovanny Andrés López Cabezas?

López Cabezas es el actual viceministro de Transformación Digital del Ministerio TIC y ha estado vinculado a distintos espacios de comunicación gubernamental y diseño de estrategia digital en el sector público. En su paso por MinTics también ha estado encargado de la jefatura de la Oficina de Fomento Regional de TIC.

Es administrador ambiental con especializaciones en gerencia de Mercadeo Estratégico y en informática para la gerencia de proyectos.

Desde EL COLOMBIANO intentamos obtener una respuesta de López, sobre la participación en política a favor de la campaña de Cepeda, pero no ha sido posible hablar con él.

Antes de su nombramiento como viceministro, ha sido mencionado en distintos círculos políticos y técnicos como parte de equipos relacionados con la comunicación estratégica en el entorno del Ejecutivo, particularmente en el ecosistema de Gobierno Digital.

Desde 2022, su nombre ha aparecido asociado a labores dentro del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), donde ha participado en la articulación de iniciativas de comunicación institucional y transformación digital del Estado.

Fue jefe de comunicaciones estratégicas de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

En el marco del actual gobierno, EL COLOMBIANO supo de cerca que su papel ha estado enfocado en la coordinación de políticas de transformación digital a partir de redes en distintas regiones, fortalecimiento de medios comunitarios, estrategias de participación ciudadana y programas de apropiación tecnológica.

Su trayectoria dentro del sector público lo ha ubicado en áreas sensibles de comunicación gubernamental, especialmente en la relación entre plataformas digitales del Estado, contenidos institucionales y estrategias de divulgación de programas oficiales.

Su rol en el cargo de viceministro de Transformación Digital es clave porque tiene que ver con la formulación y orientación de políticas públicas del sector TIC en Colombia.

Sus funciones incluyen la definición de estrategias para la digitalización del Estado, la promoción de la innovación tecnológica en la gestión pública y el impulso de la transformación digital a nivel nacional.

Además, coordina y articula proyectos tecnológicos en distintas entidades del Estado, con el objetivo de fortalecer la eficiencia, la interoperabilidad y la modernización de los servicios públicos.

”Eso está prohibido”: responde la ministra Murcia

La ministra de las TIC, Carina Murcia, se pronunció en entrevista con Blu Radio sobre la presunta participación en política del viceministro Andrés López, tras señalamientos que lo vinculan con supuestas actividades de promoción de la campaña del senador Cepeda a través de WhatsApp.

Murcia aseguró que conoció la situación por medio de su equipo de comunicaciones y que, aunque la información le tomó por sorpresa, actuará con firmeza si se comprueba alguna irregularidad.

“Usted sabe que los funcionarios públicos no podemos ejercer este tipo de actividades. Lo más prudente es revisar cuál es la información y yo, como jefe de él, tendré que revisar qué fue lo que ocurrió”, afirmó la ministra.

La funcionaria también destacó que en el servicio público existen límites claros sobre la participación política y reiteró que, de confirmarse los hechos, se tomarían decisiones disciplinarias.

Aunque defendió la trayectoria técnica de López —quien ha trabajado previamente en la Presidencia y es reconocido en el sector tecnológico— Murcia advirtió que no habrá excepciones si se determina una falta.

“Eso está prohibido y se determinaría que se retire del cargo y deberá responder ante los entes de control ante estas acciones que no son del cargo”, sentenció la ministra.

Las declaraciones abren la puerta a una eventual investigación interna, mientras el Ministerio de las TIC evalúa la veracidad de las acusaciones y posibles implicaciones disciplinarias.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Está permitido que funcionarios hagan campaña?
No. En Colombia, los servidores públicos tienen restricciones para participar en actividades políticas desde sus cargos.
¿Qué consecuencias podría haber?
Podrían abrirse investigaciones disciplinarias o penales si se comprueba uso indebido del cargo.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos