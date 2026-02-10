“Petro busca una constituyente para poder reelegirse en el 2030”: Angélica Lozano

La senadora Angélica Lozano busca ser elegida por tercera vez en el Congreso de la República. Pero esta vez le quedará más difícil romper con el descrédito de un sector de su partido, Alianza Verde, que, como ella misma dice, “lamentablemente entraron al gobierno y se han visto envueltos en situaciones de criminalidad”. Llega con un broche grande sobre su camiseta en el que dice Verde y el número 10. “Voy a meterle un gol a EL COLOMBIANO”, dice. Y se acomoda bien el broche para que se vea su imagen como una valla durante toda la entrevista en video. ¿Un gol por qué? “Yo soy la diez, como James, como el Pibe, como Messi. Verde diez al senado para seguir defendiendo a la gente”. Le puede interesar: ¿Barreras desafía la Constitución para seducir al petrismo? Constitucionalista crítica su propuesta de Petro vicepresidente. Usted ha decidido presentarse nuevamente al Senado. Ya sería la tercera vez en el Congreso... “Esta será mi tercera y última vez, ya que he sido una promotora ferviente de que el límite de permanencia en el Congreso sea de máximo tres periodos para permitir la renovación política. Mi intención es cerrar con ‘broche de oro’, reafirmando mi compromiso de defender a la ciudadanía con criterio y perrenque. Me presento con el número 10 de la Alianza Verde, asumiendo un rol de liderazgo técnico y social, similar al de los grandes creadores de juego en el fútbol, para seguir construyendo soluciones desde el legislativo”. El Partido Verde atraviesa un momento de fragmentación evidente: como si una parte del Partido Verde fuera el lado oscuro de la fuerza y la otra parte fuera en la que usted está . ¿Estas elecciones serán más fáciles o más difíciles para usted? “Es cierto que en el Partido Verde hay varios liderazgos. Lamentablemente, unos están en el gobierno y es una desgracia porque este gobierno lo ha hecho mal. Y los que entraron han estado enredados en el crimen. Sobre ellos debe recaer todo el peso de la justicia. Y hay otros que hemos estado siempre en lo que nos enseñó Mockus, apoyamos lo que está bien y nos oponemos a lo que no, sin importar el origen de la iniciativa. Cuando Uribe no existía el verde, pero con Santos y Duque apoyamos lo bueno”.

Ustedes trataron de separarse de ese ‘lado oscuro’ y no pudieron, ¿por qué? “Intentamos tramitar un ‘divorcio’ o división formal para separarnos de esos sectores, pero las reglas de juego del Consejo Nacional Electoral y nuestros propios estatutos no lo permitieron. Entonces nos toca seguir conviviendo. Por ello, el voto preferente es vital, pues permite que el ciudadano elija a quienes alzamos la voz con independencia.” Tras años en el Congreso, ¿cuál es su balance real, qué ha hecho más allá de los discursos? “La gente piensa mucho el voto a Presidencia, pero no le para bolas al Congreso. Y en este Gobierno sí que se ha visto la importancia de un Senado con fuerza, con perrenque independiente. La Cámara, en contraste, estuvo absolutamente regalada y vendida. Hay que decirlo, la Cámara le votó todo al gobierno, no solo a este, hace lo mismo con cualquier gobierno. Se necesita que el Congreso sea independiente. Yo soy autora de 20 leyes que buscan resolver problemas a la gente. Nunca me verá en la ley del homenaje al palo de mango, sino leyes que le resuelvan problemas. Por ejemplo, logramos que se aprobara en el Senado una reforma histórica para agilizar el trámite de la cuota alimentaria para ayudar a las mujeres que crían solas a sus hijos y que no cuentan con un papá responsable. La mora en promedio en la cuota alimentaria era de 37 meses. Es decir, el niño, o el adolescente, es un cuerpo glorioso que puede estar 37 meses sin el sustento. Nuestra propuesta reduce ese proceso a una tutela de diez días. Ese es el tipo de agenda legislativa que yo promuevo”. Usted ha denunciado un abuso en contratación por prestación de servicios... “Eso sí que es esclavitud moderna. La gente no sabe qué son las cesantías. Y para sacar vacaciones tienen que empeñar, sacar prestado para pagar la Seguridad Social. Ese proyecto también logramos que saliera del Senado. Ha tenido mucha resistencia porque es pan para la politiquería. Con esos contratos de prestación de servicios tienen a la gente dominada y maltratada, para que ponga votos”.

¿El gobierno de Gustavo Petro ha utilizado los contratos de prestación de servicios de esa manera? “Ha abusado como nunca. El carrerón para contratar antes del 31 de enero, por ley de garantías, fue vulgar. El Estado es el principal incumplidor desde siempre, desde antes de Petro, pero aquí sí ha habido un manejo politiquero y clientelista, vulgar. Yo no había visto eso antes”. Usted jugó un papel protagónico cuando el Presidente amenazó con lanzar a la gente a las calles y hacer una consulta popular si no le aprobaban la reforma laboral, para algunos de nosotros eso sonó a chantaje... “A mí me gusta la reforma pensional y también la laboral. Yo jugué un rol como congresista para mejorarlas. La pensional desde 1993 tuvo una publicidad engañosa. Le decían a la gente: ¿quiere pensionarse con 1.750 semanas de trabajo o con 1.300? Pues el 99% de la gente responde mejor más temprano. Y en realidad eso salió mal, porque al final de la vida laboral la gente encontró que tenía era un ahorro que le iban a devolver y no una pensión. Y la gente no tiene la capacidad empresarial y se come los 120 millones de pesos que le entregan. Entonces yo apoyé la reforma pensional de Petro con ganas. La laboral fue distinta. Cuando la Comisión Séptima la hundió, el gobierno intentó usar ese fracaso como un chantaje para movilizar a la gente en las calles, dividiendo al país entre ‘opresores y esclavos’. ¿Cuál es el rol de uno? mejorar los proyectos: extraer lo negativo y potenciar lo positivo. Pero ¿sabe qué? El Pacto Histórico ya no quería la ley. Querían irse a la calle. El senador Iván Cepeda se paró y dijo el Pacto Histórico se retira”. ¿Usted cree que derrotó al Gobierno con ese tema? “Sí, y por eso me dan tan duro los petristas. Y yo creo que fue un ejercicio bello, de lograr consensos. Unas personas tal vez no creían que fuera necesario o pertinente el proyecto. Yo sí creo que valía la pena y que valió la pena lo que salió. Quedaron cosas muy buenas. Logramos eliminar cosas negativas. Estoy muy orgullosa de haber apoyado esos proyectos”.