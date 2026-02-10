“Petro busca una constituyente para poder reelegirse en el 2030”: Angélica Lozano

La senadora Angélica Lozano busca ser elegida por tercera vez en el Congreso de la República. Pero esta vez le quedará más difícil romper con el descrédito de un sector de su partido, Alianza Verde, que, como ella misma dice, “lamentablemente entraron al gobierno y se han visto envueltos en situaciones de criminalidad”.
Llega con un broche grande sobre su camiseta en el que dice Verde y el número 10. “Voy a meterle un gol a EL COLOMBIANO”, dice. Y se acomoda bien el broche para que se vea su imagen como una valla durante toda la entrevista en video.
¿Un gol por qué?
“Yo soy la diez, como James, como el Pibe, como Messi. Verde diez al senado para seguir defendiendo a la gente”.
Usted ha decidido presentarse nuevamente al Senado. Ya sería la tercera vez en el Congreso...
“Esta será mi tercera y última vez, ya que he sido una promotora ferviente de que el límite de permanencia en el Congreso sea de máximo tres periodos para permitir la renovación política. Mi intención es cerrar con ‘broche de oro’, reafirmando mi compromiso de defender a la ciudadanía con criterio y perrenque. Me presento con el número 10 de la Alianza Verde, asumiendo un rol de liderazgo técnico y social, similar al de los grandes creadores de juego en el fútbol, para seguir construyendo soluciones desde el legislativo”.
El Partido Verde atraviesa un momento de fragmentación evidente: como si una parte del Partido Verde fuera el lado oscuro de la fuerza y la otra parte fuera en la que usted está . ¿Estas elecciones serán más fáciles o más difíciles para usted?
“Es cierto que en el Partido Verde hay varios liderazgos. Lamentablemente, unos están en el gobierno y es una desgracia porque este gobierno lo ha hecho mal. Y los que entraron han estado enredados en el crimen. Sobre ellos debe recaer todo el peso de la justicia. Y hay otros que hemos estado siempre en lo que nos enseñó Mockus, apoyamos lo que está bien y nos oponemos a lo que no, sin importar el origen de la iniciativa. Cuando Uribe no existía el verde, pero con Santos y Duque apoyamos lo bueno”.