Fiscalía se mete al primer anillo de Petro e imputa a Juliana G. por diploma

Luego de que ayer la Fiscalía anunciara la imputación de cargos contra Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario de la Fundación San José, y Juliana Guerrero, exfuncionaria pública, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, relacionados con presuntas irregularidades en trámites de diplomas, la lupa apunta ahora a los directivos de ese centro universitario que están denunciados en el ente acusador desde el 7 de septiembre del 2025.
Se trata de Francisco Pareja, presidente del consejo directivo; Romelia Ñuste Castro, rectora, y Stefany Camacho, vicerrectora académica. Sus nombres, así como los de Guerrero y Gutiérrez, figuran en la querella radicada por la congresista Jennifer Pedraza hace cuatro meses y que deriva, en este momento, en la imputación de cargos anunciada por el ente acusador.
El proceso de Juliana Guerrero está relacionado con los títulos académicos que presentó para posesionarse como viceministra de Juventudes ante el Ministerio de la Igualdad. Según explicó la fiscal delegada Deicy Jaramillo Rivera, los documentos en cuestión corresponden a los títulos de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable que acreditó Guerrero. Estos diplomas fueron publicados en el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público (SIGEP) en agosto de 2025, pero habrían sido expedidos el primero de julio sin cumplir con los requisitos legales.