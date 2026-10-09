¿Cuándo debutará Jackson Martínez? El plan que podría seguir el DIM para la puesta a punto de ‘Cha Cha Chá’

Los hinchas del DIM no ven la hora de que Jackson Martínez debute. El delantero de 40 años, que regresó del retiro para tener su último baile con el cuadro paisa, aún no ha tenido su primera convocatoria con el Poderoso. Martínez, quien dejó el fútbol profesional en diciembre del 2020, después de no recuperarse de una lesión de tobillo que se volvió crónica desde 2015, se unió al equipo rojo el 28 de septiembre del 2026. Al día siguiente, previo al duelo entre el Rey de Corazones y Millonarios, fue presentado. El futbolista se mostró contento. Dijo que nadie dimensionaba la alegría que le daba volver al cuadro donde debutó.

Luego empezó los trabajos de adaptación física. El técnico Amaranto Perea dijo, desde que se rumoraba sobre la llegada del atacante, quien brilló con el Porto de Portugal y el Atlético de Madrid español, que no tenía favoritismos y debía realizar un buen proceso de readaptación. Aseguró que no era lo mismo disputar amistosos, en los que Jackson solía competir –juegos de las viejas glorias; partidos por iniciativas sociales como recoger fondos para la reconstrucción de las ciudades más afectadas por el terremoto que sufrió el país el 10 de agosto del 2026–, que volver al alto rendimiento.

El debut de Jackson no será rápido. El presidente del DIM, Daniel Ossa, le dijo a este diario que había que esperar buen tiempo para que Martínez tuviera minutos. Jackson no juega en profesional desde el 27 de julio del 2020, día del duelo entre Portimonense, su equipo y el Deportivo das Aves de Portugal.

Además, tuvo varios intentos de volver al balompié profesional, pero no lo consiguió: el dolor en los tobillos lo privó de esa oportunidad. También lo alejó su pretensión económica. En 2023 estaba listo para firmar con el DIM, pero no llegó a un acuerdo con el club.

¿Cuándo podría volver Jackson Martínez?

Ahora, el equipo médico liderado por Cristian Quinceno trabaja en su recuperación. “Con deportistas de alto rendimiento es diferente al de los normales porque ellos tienen una mentalidad, una concentración y un manejo tanto físico, como mental, muy diferente. Así Jackson ya tenga 40 años y haya estado retirado del ejercicio profesional, ellos siguen entrenando, cuidándose en la alimentación, tienen su entrenador, van al gimnasio; siguen en un proceso de mucho cuidado. Entonces cuando deciden retornar al deporte, empiezan desde un punto diferente al de otra persona. Un jugador como estos, en un buen proceso juicioso de 2, 3 meses, con un buen fisio, un buen cuerpo médico, creo que no es tan difícil ponerlo a punto para volver a competir”, analizó el terapeuta antioqueño Sebastián Botero.

Así las cosas, Martínez podría estar listo para el final de la fase del Todos Contra Todos, en el que DIM juega su último partido el 8 de noviembre, o para el inicio de los cuadrangulares semifinales de la Liga.