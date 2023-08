La mala hora quedó evidenciada con creces esta semana tras las controvertidas declaraciones de la senadora Isabel Zuleta quien, en medio de la discusión de un proyecto de ley para reducir el salario de los parlamentarios –hoy fijado en $43’421.945–, defendió el monto y llegó a argumentar que debería debatirse el sueldo de los futbolistas, aun cuando se trata de una actividad privada.

“¿Por qué no se le discute a un futbolista que gana mucho? La gente del pueblo, que es distinto a los medios de comunicación y la opinión, reconoce a quien se esfuerza. Yo he visto aquí en este Congreso el esfuerzo y la dedicación. Yo misma he pasado noches enteras leyendo”, dijo la congresista, quien intentaba justificar el por qué un miembro del parlamento debe ganar hasta 37 veces lo que devenga un colombiano con el salario mínimo.