Denuncian que MinCiencias entregará millonario contrato a amigo de Verónica Alcocer y Petro

El concejal de Bogotá y candidato a la Cámara, Daniel Briceño, denunció irregularidades en un contrato, que estaría pasando de agache, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es un proceso cuya convocatoria se cerró este lunes 29 de diciembre para posicionar al país como referente regional en inteligencia artificial.
Ese proceso contractual no ha sido publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), pero su avance está publicado en la página del ministerio, en donde fue publicado el listado definitivo de elegibles para la “Convocatoria Colombia Inteligente”.
Según ese listado, hubo tres empresas que se presentaron a la convocatoria. Se trata de Internexa SA, Fundación Tecnalia Colombia y Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia—BIOS.
La cantidad de requisitos requeridos para quedarse con la convocatoria fue acreditada por Internexa (no aplicaba en uno), mientras que Tecnalia no cumplió cuatro y no aplicaba para uno y BIOS no cumplió con dos y en uno no aplicaba. Por lo tanto, la primera se quedó con el “sí cumple”.