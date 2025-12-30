Denuncian que MinCiencias entregará millonario contrato a amigo de Verónica Alcocer y Petro

El concejal de Bogotá y candidato a la Cámara, Daniel Briceño, denunció irregularidades en un contrato, que estaría pasando de agache, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es un proceso cuya convocatoria se cerró este lunes 29 de diciembre para posicionar al país como referente regional en inteligencia artificial. Ese proceso contractual no ha sido publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), pero su avance está publicado en la página del ministerio, en donde fue publicado el listado definitivo de elegibles para la “Convocatoria Colombia Inteligente”. Le puede interesar: Detalles del discreto regreso de Verónica Alcocer a Colombia tras semanas de polémica . Según ese listado, hubo tres empresas que se presentaron a la convocatoria. Se trata de Internexa SA, Fundación Tecnalia Colombia y Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia—BIOS. La cantidad de requisitos requeridos para quedarse con la convocatoria fue acreditada por Internexa (no aplicaba en uno), mientras que Tecnalia no cumplió cuatro y no aplicaba para uno y BIOS no cumplió con dos y en uno no aplicaba. Por lo tanto, la primera se quedó con el “sí cumple”.

Entre tanto, en los seis criterios usados Internexa fue la única evaluada y obtuvo un puntaje final de 78.33, mientras que los otros no fueron considerados y su puntaje fue cero. Finalmente, esa empresa quedó como la elegible definitiva. De acuerdo con el Minciencias, la convocatoria Colombia inteligente busca impulsar la infraestructura y el desarrollo científico y tecnológico en inteligencia artificial por medio de la creación y consolidación de capacidades que habiliten la investigación, el desarrollo y la innovación. Con esto, la entidad busca “fortalecer la soberanía tecnológica y posicionar al país como referente regional en inteligencia artificial, promoviendo la productividad, la competitividad y la sostenibilidad nacional”.

La denuncia de Briceño aborda que, supuestamente, este 29 de diciembre, esa entidad planeaba entregarle los $630.000 millones a Internexa, la cual es “manejada por Saúl Kattan, amigo de Veronica Alcocer, saltándose todas las advertencias de los organismos de control”. Internexa, según la información reportada en el Registro Único Empresarial y Social, se dedica a las actividades de telecomunicaciones alámbricas, otras actividades de telecomunicaciones y actividades de telecomunicaciones inalámbricas.

Su gerente general es, efectivamente, Saúl Kattan Cohen y sus tres suplentes hijo Juan Carlos Hoyos Vélez, Diego Andrés Vélez Jaramillo y Ana María Franco Calderón. Kattan es un hombre cercano al presidente Gustavo Petro desde que fue alcalde de Bogotá, cuando lo nombró presidente de la empresa de telecomunicaciones ETB. Ahora, durante su Gobierno, fue consejero presidencial de Transformación Digital y desde marzo de este año apoyó la gerencia de Internexa. Esa compañía es filial de ISA: dedicada al despliegue de infraestructura y servicios de conectividad en fibra óptica. Como le contó Briceño a EL COLOMBIANO, “hay varias quejas formales que se interpusieron porque MinCiencias no permitió con unas medidas absolutamente restrictivas y en contra de la ley, por ejemplo, la subsanación de requisitos en la presentación de las ofertas. Obviamente terminó descalificando a los dos competidores y dejando a Internexa”. “También hay un grave problema en la forma como se hizo la motivación y la escogencia, porque si no dejaron subsanar, si no tuvieron en cuenta los criterios, sobre todo los de garantía y financiación de otras fuentes, y otros que estaban dentro de los requisitos de la convocatoria, obviamente las iban a descalificar y terminar dándosela a Internexa”, indicó.

Por otro lado, el concejal recordó que desde la Procuraduría se había advertido que “la experiencia que se había puesto dentro de las condiciones era una restrictiva, es decir, la combinación entre proyectos especializados obviamente solo iba a generar que Internexa se ganara el proceso y aun cuando los otros dos oferentes trataron de establecer la experiencia, igual fueron descalificados”.