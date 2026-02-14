Ataque a Morat en Buenos Aires: joven señalada como “therian” se lanzó sobre la banda

La banda colombiana Morat vivió un momento de tensión en Buenos Aires, Argentina, cuando una joven identificada en redes sociales como “therian” se abalanzó sobre uno de sus integrantes en plena vía pública.
El hecho ocurrió en el sector de Palermo Hollywood, luego de que Juan Pablo Villamil, Juan Pablo Isaza, Martín y Simón Vargas ofrecieran una entrevista en el canal de streaming OLGA. Mientras caminaban hacia su vehículo y saludaban a decenas de fanáticos, una joven con accesorios alusivos a animales corrió hacia ellos y saltó sobre uno de los músicos.
El equipo de seguridad reaccionó de inmediato y evitó que la situación pasara a mayores. Aunque no se reportaron heridos, los videos grabados por seguidores se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde surgió el debate sobre si la joven pertenecía a la comunidad therian o si simplemente se trató de una fan exaltada.