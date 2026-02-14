Denuncian presunto “cartel de la cardiología”: un médico aparece con 351 ecografías en un día

El concejal Angelo Schiavenato denunció la existencia de un presunto “cartel de la cardiología”: un solo médico aparece con 351 ecocardiogramas asignados en el norte y sur de Bogotá. Según el cabildante, la práctica habría generado “un presunto desfalco superior a los 32 mil millones de pesos” mediante contratos con un prestador cuyos procedimientos, asegura, desafían toda lógica médica y humana. Uno de los señalados por el concejal es Ciro Alfonso Gómez Meisel, representante de la Clínica Meisel SAS. De acuerdo con la denuncia, figura realizando procedimientos especializados de manera simultánea en sedes ubicadas en extremos opuestos de la ciudad y en franjas horarias reducidas.

“Los registros oficiales demuestran que el especialista aparece practicando exámenes de corazón en el Hospital Simón Bolívar (Subred Norte) y en el Hospital El Tunal (Subred Sur) el mismo día y a la misma hora”, afirmó Schiavenato. Para el concejal, esta duplicidad sistemática pone en duda la veracidad de miles de procedimientos pagados con recursos públicos y su calidad. La denuncia añade un señalamiento aún más grave: algunos exámenes se estarían realizando vía WhatsApp. “Visualizar un ecógrafo por WhatsApp altera drásticamente el diagnóstico y puede desencadenar muertes por fallas cardiacas no detectadas”, advirtió.

Schiavenato detectó inconsistencias en los registros de atención que, desde el punto de vista médico, resultarían materialmente imposibles. Señaló que Meisel aparecía reportando procedimientos simultáneamente en distintos hospitales, con diferencias de minutos e incluso segundos entre uno y otro.

Una oferta económica