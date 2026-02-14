Denuncian presunto “cartel de la cardiología”: un médico aparece con 351 ecografías en un día

El concejal Angelo Schiavenato denunció la existencia de un presunto “cartel de la cardiología”: un solo médico aparece con 351 ecocardiogramas asignados en el norte y sur de Bogotá.
Según el cabildante, la práctica habría generado “un presunto desfalco superior a los 32 mil millones de pesos” mediante contratos con un prestador cuyos procedimientos, asegura, desafían toda lógica médica y humana.
Uno de los señalados por el concejal es Ciro Alfonso Gómez Meisel, representante de la Clínica Meisel SAS. De acuerdo con la denuncia, figura realizando procedimientos especializados de manera simultánea en sedes ubicadas en extremos opuestos de la ciudad y en franjas horarias reducidas.