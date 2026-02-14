x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Denuncian presunto “cartel de la cardiología”: un médico aparece con 351 ecografías en un día

La denuncia fue hecha por el concejal Angelo Schiavenato. ¿Qué responden los implicados?

  • La Secretaría Distrital de Salud informó que tiene conocimiento de la denuncia presentada por el concejal y que esta se relaciona con una IPS con varios cardiólogos. . Fotos: Colprensa y Concejo Bogotá
    La Secretaría Distrital de Salud informó que tiene conocimiento de la denuncia presentada por el concejal y que esta se relaciona con una IPS con varios cardiólogos. . Fotos: Colprensa y Concejo Bogotá
El Colombiano
El Colombiano
13 de febrero de 2026
bookmark

El concejal Angelo Schiavenato denunció la existencia de un presunto “cartel de la cardiología”: un solo médico aparece con 351 ecocardiogramas asignados en el norte y sur de Bogotá.

Según el cabildante, la práctica habría generado “un presunto desfalco superior a los 32 mil millones de pesos” mediante contratos con un prestador cuyos procedimientos, asegura, desafían toda lógica médica y humana.

Uno de los señalados por el concejal es Ciro Alfonso Gómez Meisel, representante de la Clínica Meisel SAS. De acuerdo con la denuncia, figura realizando procedimientos especializados de manera simultánea en sedes ubicadas en extremos opuestos de la ciudad y en franjas horarias reducidas.

“Los registros oficiales demuestran que el especialista aparece practicando exámenes de corazón en el Hospital Simón Bolívar (Subred Norte) y en el Hospital El Tunal (Subred Sur) el mismo día y a la misma hora”, afirmó Schiavenato.

Para el concejal, esta duplicidad sistemática pone en duda la veracidad de miles de procedimientos pagados con recursos públicos y su calidad.

La denuncia añade un señalamiento aún más grave: algunos exámenes se estarían realizando vía WhatsApp. “Visualizar un ecógrafo por WhatsApp altera drásticamente el diagnóstico y puede desencadenar muertes por fallas cardiacas no detectadas”, advirtió.

Schiavenato detectó inconsistencias en los registros de atención que, desde el punto de vista médico, resultarían materialmente imposibles. Señaló que Meisel aparecía reportando procedimientos simultáneamente en distintos hospitales, con diferencias de minutos e incluso segundos entre uno y otro.

Una oferta económica

El concejal aseguró que en un solo día habría registrado “la realización de 351 ecocardiogramas, cuando cada examen puede tardar alrededor de 25 minutos”, como mínimo.

Schiavenato también advirtió que, pese a que el contrato exige presencialidad del especialista y prohíbe delegar en otros profesionales, existen denuncias según las cuales algunos exámenes habrían sido realizados por auxiliares de enfermería y no por cardiólogos.

A su juicio, “esto explicaría por qué la oferta económica del contratista era considerablemente más baja que la de otros proponentes”.

Lea también: MinTrabajo sobre suspensión del mínimo: “Es jugar con los ingresos de la gente”

Schiavenato subrayó que la situación es especialmente delicada debido a que las enfermedades cardiovasculares figuran entre las principales causas de muerte en la subred sur. Por ello, sostuvo que, de comprobarse incumplimientos contractuales, “deberían aplicarse las sanciones correspondientes y revisarse la continuidad del contrato”.

La Secretaría Distrital de Salud informó que tiene conocimiento de la denuncia presentada por el concejal y que esta se relaciona con una IPS que tiene varios cardiólogos. Se espera que la entidad amplíe su respuesta en las siguientes horas.

Por su parte, este periódico intentó comunicarse con el médico Ciro Gómez Meisel para conocer su versión frente a los señalamientos; sin embargo, al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.

Encuentre: Tras suspensión del salario mínimo, Fenalco ahora sí asistirá a nueva mesa de negociación, ¿se arrepintió?

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida