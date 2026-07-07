La carta que se juega Antioquia para revivir la autonomía regional: es primera vez que se usa

El cambio de gobierno le da un nuevo aire al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para impulsar su propuesta de autonomía fiscal. La iniciativa busca que los departamentos asuman el control del Sistema General de Participaciones (SGP) y lideren de manera directa el recaudo y manejo de los impuestos de renta y patrimonio.
Este nuevo aire viene luego del fracaso de la iniciativa de referendo, con la férrea oposición del presidente Gustavo Petro y la impronta de egoísta que el Jefe de Estado le dio a la iniciativa.
Pero esta vez Rendón se juega otra carta: un mecanismo constitucional que le permite recoger el 20% de las firmas del total de diputados de Colombia para presentar la reforma constitucional, figura nunca antes usada. La naturaleza de la propuesta versión 2026 es la misma que fracasó en primer debate en el Congreso: permitirá a las regiones financiar sus propios proyectos y cerrar brechas sociales sin depender del Gobierno Nacional.
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El mecanismo con el que espera que sea aprobada es lo diferente; ahora tendrán que convencer a los 418 diputados que hay en todo el país para reunir, mínimo, 85 firmas (20%) de estos apoyando la iniciativa, de acuerdo con lo que estipula la ley.
Conseguidas las firmas, estas tendrán que ser entregadas a la Registraduría Nacional que dará el aval de continuar el trámite en el Congreso de la República. Allí deberá surtir ocho debates para que sea aprobada y sancionada por el presidente.
El gobernador de Antioquia ya inició la campaña para atraer las firmas necesarias, incluso, recientemente se reunió con el grupo de los diputados y confirmó el apoyo de la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia (Confadicol).
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Afirmó que, una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional, los tributos de renta y de patrimonio serán propiedad exclusiva de los departamentos y del distrito capital para que sean los responsables, “y ya no como subyugados del Gobierno Nacional”.
“Esto va en el sentido de cerrar las brechas regionales en Colombia, las brechas sociales, de favorecer la descentralización con más educación, más salud y más desarrollo económico (..) Esto es, vamos a tener $32 billones más para los departamentos si se aprobara este año, pero ya sin depender del Gobierno Nacional, crearíamos un SGP territorial”, afirmó Rendón.
La iniciativa pasada impulsada por el mandatario seccional logró recolectar más de 2 millones de firmas que avalaban el proyecto de referendo. Sin embargo, la férrea oposición del presidente Petro y de sectores políticos afines al Gobierno hizo que no fuera fructífera y se quedara en una sola comisión.