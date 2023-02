Contrario a las multitudes que congregaba en sus tiempos como senador de oposición y candidato presidencial –cuando se pavoneaba por diferentes plazas del país al hervor de la campaña –, el ahora presidente Gustavo Petro no logró la convocatoria que se esperaba este martes en respaldo a su “reformatón” en el Congreso.

Si bien Petro convocó a sus partidarios a la modesta Plaza de Armas de la Casa de Nariño y no a la simbólica y siempre extensa Plaza de Bolívar, se estima que apenas concurrieron a su cita entre 1.300 y 1.500 personas, un número que dista –de lejos– de las convocatorias que obtuvo en otros tiempos.

Desde el balcón de Palacio y mirando de frente al Congreso, Petro dio ante centenares de sus seguidores un discurso en tono de campaña electoral con el que advirtió que si sus proyectos reformistas no son aprobados por el Congreso, se podría generar un nuevo brote de violencia como el que provocó el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. En esa línea insistió en que en Colombia no habrá “paz ni democracia” si no se aprueban sus reformas de salud, laboral y pensional.

“Quizás se repitan los hechos de 1938 cuando detuvieron la Revolución en Marcha. Quizás en los círculos del poder económico se tejan mecanismos para impedir, a partir del dinero, una época de cambios en Colombia. Si eso es así, solo hay que recordar 1938, detener la Revolución en Marcha condujo al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y a una violencia que aún no termina”, aseguró el Jefe de Estado.

Esta actividad fue citada por el Mandatario para tratar de medir su capacidad de convocatoria y revivir su vieja estrategia de dar discursos desde un balcón y junto al “pueblo”, como lo hizo tras su destitución de la Alcaldía Mayor de Bogotá en 2013. En este caso, Petro aseguró que haría una “socialización” y “pedagogía” de sus reformas, pero terminó siendo un ejercicio de proselitismo político.

Lea también: Reforma a la salud reviviría fracasado Seguro Social