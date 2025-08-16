“Siento muy cerca un pasado al que no quiero regresar”: las frases que dejó Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay demostró que la valentía siempre viene acompañada de la disciplina y la perseverancia. Con 39 años, como muchos colombianos, fue víctima a lo largo de su vida de la violencia y la zozobra que día a día carcome a este país.
Cuando era niño tuvo que tomar la mano de su papá, el señor Miguel Uribe Londoño, al mismo tiempo que él cargaba el ataúd donde iba su mamá, Diana Turbay. El miércoles, en una repetición injusta de la historia, fue Alejandro Uribe, su hijo, quien tuvo que acercarse a un ataúd a decirle adiós a una de las figuras principales de cualquier familia. El pequeño de cuatro años dejó una rosa y se alejó. Cuatro años, la misma edad que tenía Miguel cuando despidió a Diana.