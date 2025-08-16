Así fue la reunión del senador Bernie Moreno con el papá de Miguel Uribe Turbay: esto fue lo que dijeron tras el encuentro

El senador estadounidense de origen colombiano Bernie Moreno expresó este sábado que espera que la muerte del congresista y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay contribuya para que Colombia se libere del narcotráfico y la corrupción.
“La muerte de Miguel debe inspirar a una nación a liberarse del flagelo del narcotráfico y la corrupción. Debe construir un nuevo futuro de seguridad y prosperidad para todos sus ciudadanos”, afirmó el legislador republicano.