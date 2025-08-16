Revelan el país donde es más costoso comprar un carro

Singapur se consolidó como la ciudad-Estado más costosa del mundo para comprar un vehículo. Allí, el precio final de un carro puede multiplicarse varias veces por un sistema único de licencias y elevados impuestos.

Desde 1990, los residentes deben obtener un Certificado de Titularidad (COE), un permiso válido por 10 años que otorga el derecho legal a poseer un automóvil. A esto se suma la Tarifa de Registro Adicional (ARF), que puede ir del 100% al 320% del valor del vehículo.

Con estas cargas, un Toyota Corolla que en Colombia cuesta unos 120 millones de pesos (25.000 euros) puede superar los 132.000 euros en Singapur. En el segmento de lujo, un Ferrari 296 GTB puede alcanzar el millón de euros sin incluir el COE.