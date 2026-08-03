Por posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, Aeronáutica prohíbe vuelos de drones en Cali

La Aeronáutica Civil oficializó la restricción temporal al uso de drones en Santiago de Cali y municipios aledaños con motivo del cambio de mando del próximo 7 de agosto. La medida hace parte del amplio dispositivo de seguridad diseñado para el evento, que contará con más de 11.000 integrantes de la Fuerza Pública y un despliegue progresivo de inteligencia, aeronaves y tropas especializadas. De acuerdo con la autoridad aeronáutica, la prohibición aplicará de forma continua desde las 00:00 horas del jueves 6 de agosto hasta las 23:59 del sábado 8 de agosto de 2026. La restricción cubrirá el espacio aéreo de Cali, Yumbo, Jamundí, Candelaria y Palmira, incluyendo las zonas perimetrales y de aproximación. En contexto: Restricción de drones y 3 mil policías: así será el operativo para la posesión en Cali La decisión busca fortalecer los anillos de seguridad, proteger a las delegaciones nacionales e internacionales que asistirán a la ceremonia y evitar interferencias en el espacio aéreo durante uno de los eventos de mayor importancia para el país.

Las únicas aeronaves no tripuladas autorizadas serán las operadas por las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, los organismos de seguridad e inteligencia del Estado y las entidades encargadas de la gestión del riesgo y atención de emergencias, siempre que cuenten con la autorización previa de las autoridades aeronáuticas y de control territorial.

Un operativo de seguridad de más de 11.000 uniformados

La restricción al uso de drones se suma al operativo de seguridad que ya comenzó a desplegarse en la capital del Valle del Cauca. Cabe señalar que el operativo de seguridad para la transmisión de mando presidencial incluirá sistemas de tecnología antidrones, con el propósito de detectar aeronaves no autorizadas y mantener un estricto control del espacio aéreo durante los actos oficiales. Desde este lunes 3 de agosto ya se iniciaron las operaciones de inteligencia. Para el 4 de agosto está prevista la llegada de personal de la Escuela Naval de Cadetes y, a partir del miércoles, comenzará el despliegue de aeronaves, tropas y equipos especializados. El esquema de protección contaría con más de 5.100 policías y 6.000 integrantes de las Fuerzas Militares, quienes conformarán varios anillos de seguridad en los escenarios de la posesión presidencial y en los corredores por donde se movilizarán las delegaciones oficiales. La Aeronáutica Civil hizo un llamado a la ciudadanía y al sector de operadores de drones para cumplir estrictamente la medida. Advirtió que quienes incumplan la restricción podrán enfrentar sanciones administrativas y legales previstas en el Reglamento Aeronáutico de Colombia (RAC), además del decomiso preventivo de los equipos y las acciones judiciales correspondientes.

Otras medidas para garantizar la seguridad en la posesión presidencial

Como parte de las medidas preventivas, la Gobernación del Valle del Cauca anunció una recompensa de 500 millones de pesos para quienes suministren información que permita identificar posibles amenazas o actividades que puedan afectar el desarrollo de la ceremonia. La gobernadora Dilian Francisca Toro, indicó que la administración departamental mantiene un trabajo conjunto con el Gobierno Nacional y la Casa Militar de la Presidencia para garantizar las condiciones necesarias durante la transmisión de mando. El plan contempla corredores seguros, vigilancia permanente en puntos estratégicos, como el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, y en los principales accesos a la ciudad, además de apoyo logístico para la Fuerza Pública desplazada a la región. Toro también aclaró que la organización de la ceremonia está en manos del equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y de la empresa contratada por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), mientras que la Gobernación participa en labores de coordinación y acompañamiento institucional.

Bloque de preguntas y respuestas