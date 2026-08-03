Bernie Moreno exigió la renuncia de su exyerno congresista tras acusaciones de agresión contra su hija

El senador republicano Bernie Moreno exigió a quien fuera su yerno, el congresista Max Miller, que renuncie a su cargo tras ser acusado de agredir a su ahora exesposa e hija del senador, Emily Moreno.
Según informes policiales, Emily acusó a Miller de arrojarle agua caliente, estrellarla contra una pared y apuntarle con una pistola en la cabeza. Sin embargo, el congresista republicano por Ohio negó enfáticamente las acusaciones y aseguró que no renunciará a su candidatura a la reelección en noviembre.