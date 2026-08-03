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Bernie Moreno exigió la renuncia de su exyerno congresista tras acusaciones de agresión contra su hija

El senador por Ohio pidió que el también republicano Max Miller renuncie a su cargo tras las denuncias por presunta violencia contra Emily Moreno.

  • Bernie Moreno pide la renuncia de su antiguo yerno, Max Miller, como mienbro del Partido Republicano. FOTO. GETTY
    Bernie Moreno pide la renuncia de su antiguo yerno, Max Miller, como mienbro del Partido Republicano. FOTO. GETTY
Europa Press
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 1 hora
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El senador republicano Bernie Moreno exigió a quien fuera su yerno, el congresista Max Miller, que renuncie a su cargo tras ser acusado de agredir a su ahora exesposa e hija del senador, Emily Moreno.

Según informes policiales, Emily acusó a Miller de arrojarle agua caliente, estrellarla contra una pared y apuntarle con una pistola en la cabeza. Sin embargo, el congresista republicano por Ohio negó enfáticamente las acusaciones y aseguró que no renunciará a su candidatura a la reelección en noviembre.

Por su parte, el senador estadounidense de origen colombiano superó su reticencia inicial y exigió a Miller que abandone el cargo inmediatamente como representante republicano por Ohio.

“Como padre y esposo, puedo decirles que los últimos dos años han sido un verdadero infierno para mi esposa Bridget, nuestra hija Emily, para mí y para toda nuestra familia a raíz del divorcio de Emily”, escribió Moreno en su cuenta de X.

“Max Miller necesita ayuda psicológica seria. Es un peligro para mi hija y contengo la respiración cada minuto que tiene la custodia de mi nieta”, agregó.

El político de origen colombiano también mencionó que mantener esta situación en privado “fue imposible” y que Miller incumple con todos los requisitos para ocupar un cargo político en Estados Unidos.

“Si existen normas básicas de conducta exigidas para ocupar un cargo de elección popular, Max Miller no las cumple. No debería formar parte de la Cámara de Representantes. Considero que Max Miller necesita buscar ayuda profesional para poner fin al evidente patrón de abusos que ha dejado a su paso. Creo que no debería tener libertad para seguir poniendo a otros en peligro hasta que lo haga”, concluyó Moreno.

En respuesta, Miller insistió en su inocencia y reprochó al senador que haya esperado tanto tiempo para pronunciarse. “Mi exesposa ha afirmado que, durante una entrega de custodia en mi casa aquel día, la agredí. Si la hubiera agredido, ¿se habría ofrecido a prepararme la cena seis días después?”, dijo Miller.

“Si mi hija me dijera lo mismo, personalmente no esperaría dos años antes de exigirme cuentas. Sabes que esto no es verdad y la única razón por la que hablas ahora es para esconderte de tu propio circo mediático. Todo esto es político”, agregó.

Al presidente Donald Trump le preguntaron sobre el tema, a lo que respondió que por el momento todo “son acusaciones” y que se debe esperar el resultado de la investigación.

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Preguntas y respuestas

¿Quién es Max Miller, el congresista acusado por su exesposa Emily Moreno?
Max Miller es un congresista republicano que representa al estado de Ohio en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Antes de llegar al Congreso, trabajó como asesor político del expresidente Donald Trump. Actualmente enfrenta acusaciones de agresión por parte de su exesposa Emily Moreno, hija del senador Bernie Moreno, aunque él niega las acusaciones.
¿Por qué Bernie Moreno pidió la renuncia de Max Miller al Congreso?
Bernie Moreno pidió que Max Miller renuncie porque considera que las acusaciones de su hija Emily Moreno muestran que el congresista no cumple con los estándares de conducta necesarios para ocupar un cargo público. El senador afirmó que Miller representa un peligro para su familia y pidió que busque ayuda profesional.
¿De qué acusa Emily Moreno a Max Miller?
Emily Moreno acusó a Max Miller de haberla agredido durante un episodio ocurrido en medio de una disputa relacionada con la custodia de su hija. Según informes policiales citados en la noticia, ella aseguró que Miller le arrojó agua caliente, la golpeó contra una pared y le apuntó con una pistola en la cabeza. Miller negó las acusaciones.
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