Bernie Moreno exigió la renuncia de su exyerno congresista tras acusaciones de agresión contra su hija

El senador republicano Bernie Moreno exigió a quien fuera su yerno, el congresista Max Miller, que renuncie a su cargo tras ser acusado de agredir a su ahora exesposa e hija del senador, Emily Moreno. Según informes policiales, Emily acusó a Miller de arrojarle agua caliente, estrellarla contra una pared y apuntarle con una pistola en la cabeza. Sin embargo, el congresista republicano por Ohio negó enfáticamente las acusaciones y aseguró que no renunciará a su candidatura a la reelección en noviembre.

Por su parte, el senador estadounidense de origen colombiano superó su reticencia inicial y exigió a Miller que abandone el cargo inmediatamente como representante republicano por Ohio. “Como padre y esposo, puedo decirles que los últimos dos años han sido un verdadero infierno para mi esposa Bridget, nuestra hija Emily, para mí y para toda nuestra familia a raíz del divorcio de Emily”, escribió Moreno en su cuenta de X. “Max Miller necesita ayuda psicológica seria. Es un peligro para mi hija y contengo la respiración cada minuto que tiene la custodia de mi nieta”, agregó.

El político de origen colombiano también mencionó que mantener esta situación en privado “fue imposible” y que Miller incumple con todos los requisitos para ocupar un cargo político en Estados Unidos. “Si existen normas básicas de conducta exigidas para ocupar un cargo de elección popular, Max Miller no las cumple. No debería formar parte de la Cámara de Representantes. Considero que Max Miller necesita buscar ayuda profesional para poner fin al evidente patrón de abusos que ha dejado a su paso. Creo que no debería tener libertad para seguir poniendo a otros en peligro hasta que lo haga”, concluyó Moreno.

En respuesta, Miller insistió en su inocencia y reprochó al senador que haya esperado tanto tiempo para pronunciarse. “Mi exesposa ha afirmado que, durante una entrega de custodia en mi casa aquel día, la agredí. Si la hubiera agredido, ¿se habría ofrecido a prepararme la cena seis días después?”, dijo Miller. “Si mi hija me dijera lo mismo, personalmente no esperaría dos años antes de exigirme cuentas. Sabes que esto no es verdad y la única razón por la que hablas ahora es para esconderte de tu propio circo mediático. Todo esto es político”, agregó.

Al presidente Donald Trump le preguntaron sobre el tema, a lo que respondió que por el momento todo “son acusaciones” y que se debe esperar el resultado de la investigación. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas