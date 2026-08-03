De la Espriella pidió frenar contratos por $3,2 billones de Invías en La Guajira; MinTransporte le respondió

A solo una semana del cambio de Gobierno, una nueva controversia surgió por la adjudicación de contratos de infraestructura vial en La Guajira por cerca de $3,2 billones.
El equipo de empalme del mandatario electo hizo pública una solicitud para que el gobierno Petro se abstenga de firmar los contratos adjudicados por el Instituto Nacional de Vías (Invías), al considerar que se trata de decisiones de gran impacto fiscal que condicionarán la gestión de la próxima administración.
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La petición se refiere a 10 contratos de obra y seis de interventoría destinados a la construcción y mejoramiento de vías terciarias en municipios como Uribia, Riohacha, Maicao y Manaure, cuyos compromisos presupuestales se extenderían mediante vigencias futuras hasta el año 2035.
Según el equipo del gobierno entrante, siete de los contratos corresponden a proyectos en Uribia por cerca de $2 billones, mientras que los otros tres, para Riohacha, Maicao y Manaure, suman aproximadamente $1,1 billones. A ello se agregan seis contratos de interventoría por alrededor de $204.000 millones.