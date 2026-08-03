Presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que acabará las APPA de Petro en Antioquia

La restricción en el uso de la tierra en Antioquia y el país será historia, luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, le instruyera a su ministro de Agricultura, Indalecio Dangong, derogar las resoluciones que dieron vida a las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), que nació con la idea de proteger los suelos de mayor vocación agrícola.
“La decisión busca eliminar restricciones que afecten injustificadamente el uso productivo de la tierra, devolverles la confianza a los productores e inversionistas y crear mejores condiciones para generar empleo, aumentar la oferta de alimentos y fortalecer la economía del campo”, señaló el presidente electo.