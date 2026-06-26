Rodrigo Lara: el heredero del apellido que combatió a Escobar y llega a hacer acuerdos en el Congreso

Si hay un cargo en el que la experiencia parlamentaria pesa tanto como la capacidad para construir acuerdos, ese es el Ministerio del Interior. Y es precisamente ese perfil el que llevó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, a escoger a Rodrigo Lara Restrepo para liderar la relación entre el Gobierno y el Congreso. En contexto: Rodrigo Lara Restrepo será el ministro de Interior del nuevo gobierno La palabra “nunca” aparece nueve veces en el video con el que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció a Rodrigo Lara Restrepo como quien le ayudará a conquistar a los “indecisos” en el Legislativo. Pero lejos de ser de los “nunca”, Lara lleva 20 años en política y es, como llaman popularmente, un “delfín” que hereda la trascendencia de su padre, quien fue ministro de Justicia. Su carrera combina formación académica, experiencia legislativa, derrotas electorales y una reconocida capacidad para negociar, pues hasta lideró un partido entre 2015 y 2017: Cambio Radical, hoy ya declarado de gobierno.

”Nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria”, dice el mensaje que acompaña la pieza creada con inteligencia artificial por la que se hizo el anuncio. La referencia apunta al legado familiar del nuevo ministro, cuyo padre, Rodrigo Lara Bonilla, fue asesinado por orden de Pablo Escobar cuando ocupaba el Ministerio de Justicia.

El asesinato que cambió su vida

Rodrigo Lara Restrepo nació en Neiva el 12 de mayo de 1975 y pasó sus primeros años entre esa ciudad y Bogotá. Tenía apenas ocho años cuando vio morir a su padre. Lara Bonilla, cofundador del Nuevo Liberalismo junto a Galán, llevaba ocho meses como ministro de Justicia del gobierno de Belisario Betancur y se había convertido en el principal enemigo del narcotráfico, sobre todo de Pablo Escobar. Desde el Ministerio impulsó una ofensiva contra los carteles y denunció la infiltración del dinero de la droga en la política.

Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado por orden de Pablo Escobar. Foto: archivo

Las amenazas no tardaron en llegar. La mañana del 30 de abril de 1984 recibió una llamada en la que le advertían sobre un plan para asesinarlo y le recomendaban cambiar su rutina. Esa tarde salió del Ministerio rumbo a su hogar. Minutos después, cuando se movilizaba por la calle 127 con Autopista Norte, en Bogotá, dos sicarios en motocicleta le dispararon y murió poco después. Tras el asesinato, la familia Lara salió del país y se exilió en Europa. Regresó a Colombia para estudiar Derecho en la Universidad Externado, donde se graduó en el año 2000. Después volvió a Francia para ampliar su formación.

Antes de dedicarse de lleno a la política trabajó como docente universitario en el Externado y el CESA, fue periodista en W Radio y presidió Asomóvil, el gremio que hasta hace poco asociaba a las empresas de telefonía. Se casó con María José Valenzuela, también de familia política (es pariente de López Pumarejo) y es padre de María Antonia.

El primer intento de llegar al Congreso y su rol de “zar anticorrupción”

Su primera apuesta electoral llegó en 2006, cuando aspiró al Senado. Obtuvo cerca de 16.800 votos, insuficientes para alcanzar una curul. Sin embargo, esa campaña le abrió las puertas del gobierno de Álvaro Uribe, que lo nombró “zar anticorrupción”. Desde allí impulsó las auditorías ciudadanas para vigilar la ejecución de recursos públicos y promovió investigaciones sobre presuntas irregularidades en entidades estatales. Muy distante de lo que parece el plan del nuevo presidente, en ese entonces Lara cuestionó privatizaciones de empresas públicas de Armenia y Neiva. Y Lideró acciones para impedir que organismos internacionales continuaran actuando como intermediarios en procesos de contratación pública Su permanencia en ese cargo terminó abruptamente en 2007. Lara presentó su renuncia argumentando razones personales y familiares. Sin embargo, su salida coincidió con la publicación de un informe de El Nuevo Herald que retomó versiones según las cuales su padre había señalado presuntos vínculos de Alberto Uribe Sierra —padre del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez— con el narcotráfico. Ese mismo año asumió una curul en el Senado, que quedó vacante tras la renuncia de su copartidario e investigado por parapolítica, Reginaldo Montes. En el Congreso construyó buena parte de su carrera. Intentó lanzarse en 2010, pero no quedó. Y se fue entonces a ser líder gremial. En el 2014 regresó al Capitolio como representante a la Cámara por Bogotá con Cambio Radical. Obtuvo más de 106.000 votos. Entre 2017 y 2018 presidió la Cámara de Representantes y desde allí impulsó debates sobre corrupción, transparencia y reforma política. También promovió la Ley de Trasplantes, que fortaleció la regulación del sistema nacional de donación de órganos, centralizó la coordinación de donantes en el Instituto Nacional de Salud y endureció las sanciones contra el tráfico de órganos. Durante su gestión presentó proyectos para humanizar los cobros del Icetex, proteger a los menores frente a la publicidad dirigida a la infancia, promover la reforestación y fortalecer diferentes mecanismos de protección ciudadana. En materia de control político, protagonizó debates sobre Agro Ingreso Seguro.

Avales de Cambio radical y otras controversias

Aunque suele proyectar una imagen de técnico y académico, Lara también ha construido fama como “operador político”. Cuando dirigía Cambio Radical, llegó a decir en conversaciones privadas -como registró la periodista Laura Ardila- que “con un poco de opinión y un poco de boñiga” el vargasllerismo podría convertirse en el partido más fuerte del país, una frase que resumía su visión sobre la necesidad de combinar respaldo urbano con estructuras políticas regionales. La polémica por los avales de Cambio Radical a Oneida Pinto y otras personas cuestionadas terminó provocando la salida de Carlos Fernando Galán de la dirección del partido. Lara lo reemplazó en 2015 y defendió que esas candidaturas habían sido avaladas antes de su llegada al cargo, pese a que tuvo presencia en la campaña de Pinto. Más recientemente, en 2022, hizo campaña por Ana María Castañeda, esposa de Mario Fernández Alcocer, primo de la saliente primera dama Verónica Alcocer. Castañeda fue sancionada por Cambio Radical el año pasado después de apartarse de la línea del partido por no votar en contra de la consulta popular promovida por el gobierno de Gustavo Petro.

En 2023 Lara intentó cambiar de libreto. Y aunque siguió el manual de ‘outsider’ para llegar a la Alcaldía de Bogotá, mismo que puso en práctica De la Espriella, no le salió bien. Anunció su candidatura a la Alcaldía de Bogotá mediante la recolección de firmas y aseguró que competiría “sin políticos mañosos ni partidos”. Criticó a las colectividades tradicionales, afirmó que estas eran “cárceles” y dijo que “nunca más voy a volver a ser prisionero” de una organización política. La apuesta no funcionó en las urnas. En las elecciones de octubre de 2023 obtuvo apenas 69.679 votos, equivalentes al 2,28 % de la votación. Otro revés llegó en 2025. Ese año el Consejo de Estado anuló la personería jurídica de Dignidad Liberal, el movimiento político impulsado por Lara. El alto tribunal concluyó que el Consejo Nacional Electoral había incurrido en una “falsa motivación” al otorgar el reconocimiento jurídico con fundamento en el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, al considerar que ese hecho ocurrió antes del período establecido por la jurisprudencia para aplicar ese mecanismo de reparación política.

El reto de su carrera