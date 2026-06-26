Rodrigo Lara Restrepo será el ministro de Interior del nuevo gobierno

Como ya se venía rumorando desde hace varios días, este viernes fue confirmado el nombre de Rodrigo Lara Restrepo como nuevo ministro del Interior del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. El anuncio se hizo a través de un video creado con inteligencia artificial, como ocurrió durante buena parte de la campaña del abogado que ganó las elecciones. La pieza estuvo acompañada de un mensaje cargado de simbolismo y emoción alrededor de la historia familiar de Lara Restrepo. Su padre, Rodrigo Lara Bonilla, fue asesinado en 1984 cuando era ministro de Justicia, tras enfrentarse al narcotráfico. “El que NUNCA abandonó lo que más ama. Emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción. El que NUNCA, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su Patria”, se lee en el mensaje. Conozca: El presidente de Panamá y De la Espriella acordaron una alianza entre ambos países contra el narcotráfico

Lara se convierte en el primero de los ministros que revela el presidente electo y quien tendrá de inmediato la tarea de empezar a concretar la coalición de gobierno que busca tener el gobierno de la ‘Patria Milagro’, incluso antes de saber quién será su ministro de Hacienda. En lo que se califica como una notificación de lo que será la labor de Lara, el presidente De La Espriella, señaló que “nunca más transacciones. Nunca más pactos ocultos. Nunca más corrupción. Bienvenidos a la era de la armonía, la transparencia y las grandes reformas sociales. Hoy más que nunca, firme con la institucionalidad y ¡Firme por la Patria!”. Puede leer: Paran millonario contrato para provisión de equipos y portátiles en la Fiduprevisora “Desempeñaré esta tarea con lealtad absoluta, patriotismo inquebrantable y total compromiso con el mandato popular. Seré un defensor incansable de la Constitución y el Estado de Derecho. Trabajaremos por el equilibrio y la armonía entre las ramas del poder, devolviéndoles majestad y autoridad a nuestras instituciones”, escribió Lara sobre su designación.

No se descarta que el mandatario electo pueda hacer a lo largo del día el anuncio de otros de sus ministros, como el de Comercio, que sería para quien fue su jefe de campaña, el exsenador Mauricio Gómez Amín, quien sonaba precisamente para la cartera del Interior.

¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo?

Es abogado de la Universidad Externado, con estudios en ciencia política en París. Su salto a la política nacional llegó de la mano de Cambio Radical, partido con el que fue representante a la Cámara por Bogotá entre 2014 y 2018. En ese periodo ganó visibilidad al convertirse en presidente de la Cámara de Representantes entre 2017 y 2018, desde donde impulsó debates sobre corrupción, reforma política y transparencia. Más tarde llegó al Senado y se consolidó como una voz crítica del petrismo, moviéndose en una línea de independencia que le permitió acercarse a sectores liberales y de centro.

Lara ha construido una imagen de político institucional, de discurso sobrio y centrado en la defensa del Estado de derecho. En los últimos años ha buscado reposicionarse como una figura de centro con aspiraciones ejecutivas, con su candidatura a la Alcaldía de Bogotá en 2023. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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