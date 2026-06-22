¿En qué va el proceso oficial de verificación, recuento y consolidación de los votos? Registraduría dio balance de cómo avanza el escrutinio

En la mayoría de los 32 departamentos del país avanzan, sin problemas, los escrutinios regionales de la votación de la segunda vuelta presidencial que en el preconteo dio como ganador a Abelardo de la Espriella con cerca de 247.000 votos de ventaja frente a Iván Cepeda.
La Registraduría reportó que “el preconteo ya alcanzó el 100 % y el escrutinio avanza al 90 %, demostrando la solidez, transparencia y fortaleza de nuestro sistema electoral. Gracias a todos los colombianos por participar, decidir y hacer de esta una jornada ejemplar para la democracia”.
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Al respecto, el registrador nacional, Hernán Penagos, manifestó que “desde ayer (domingo) están los jueces, acompañados por los testigos de los partidos y sus abogados, revisando de manera física todas las actas electorales. No se hace con las imágenes digitalizadas o publicadas por la Registraduría. Nosotros las publicamos para garantías de las campañas, pero el escrutinio se hace con las actas físicas. Los jueces las toman y las publican en un videobeam”.