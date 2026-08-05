Influencer paisa quedó ciega y parapléjica después de dar a luz: su esposo, ‘Soy El May’, denuncia negligencia médica

María Fernanda Rodríguez, creadora de contenido antioqueña de 28 años conocida en redes sociales como ‘Mafer’, permanece hospitalizada en Ciudad de México con pérdida de la visión y sin poder caminar, luego de una complicación que sufrió tras dar a luz a su primera hija. La denuncia fue hecha por su esposo Brandon Hernández, el también creador de contenido conocido como ‘Soy El May’, quien sostiene que la situación se originó por una presunta negligencia médica durante la atención recibida en el Hospital San Ángel Inn Chapultepec. Entérese: Revolucionario avance médico: un trasplante de mácula devuelve la vista a una mujer que llevaba cinco años ciega

¿Qué ocurrió durante el parto de Mafer?

Según el relato de Hernández, los hechos ocurrieron el pasado 6 de junio, cuando ‘Mafer’ ingresó al centro asistencial para el nacimiento de su hija, María Victoria. El parto, aseguró, transcurrió sin inconvenientes y la madre alcanzó a tener contacto con la recién nacida. Sin embargo, el panorama cambió: “Dos horas después, los doctores corriendo como locos. Le dio un infarto a Mafer, de siete minutos”, explicó Hernández en un video publicado en sus redes sociales. De acuerdo con la versión de la familia publicada en GoFundMe “la emergencia habría sido consecuencia de una presunta reacción alérgica al medicamento Ketorolaco” administrado para controlar el dolor, lo que habría provocado un choque anafiláctico y una falla pulmonar. Le puede interesar: Cayeron los primeros implicados en el feminicidio de la influencer Valeria Márquez; buscan a su expareja como presunto instigador Tras el episodio, Mafer permaneció varios días en coma e intubada. Cuando despertó, según su esposo, presentaba secuelas neurológicas que hoy le impiden caminar y le ocasionaron la pérdida total de la visión. El influencer también ha denunciado irregularidades durante la atención posterior: “Mi esposa está entrando en una crisis de ansiedad. No nos están explicando qué medicamentos le están dando. Ella dice que no ve”, señaló. Además, afirmó que el hospital retrasó exámenes como resonancias magnéticas bajo el argumento de falta de insumos y que impidió el ingreso de especialistas externos para obtener una segunda opinión médica. Hernández sostiene igualmente que la institución ha priorizado el cobro de la atención, cuya factura, según él, asciende a 3 millones 800 mil pesos mexicanos, equivalentes a más de 600 millones de pesos colombianos.

El caso ya llegó a las autoridades mexicanas. Hernández aseguró que cuenta con representación legal y que la Fiscalía ordenó revisar el expediente clínico, documento que fue entregado 17 días después de los hechos. También cuestionó que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) cerrara el caso el pasado 20 de julio. Mientras avanza el proceso, el creador de contenido ha utilizado sus redes sociales para visibilizar la situación. En una de sus publicaciones dijo que: “Intentan bloquearme y cancelar mis cuentas, pero la verdad me fortalece. Mi esposa Mafer casi muere en una cesárea y ahora tiene daños neurológicos. Busco justicia y que mi hija conozca a su mamá”. Conozca: ¿Estudiar una carrera tradicional o convertirse en influencer? El nuevo dilema de los jóvenes colombianos

La familia también abrió una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para cubrir los gastos médicos. En la descripción explican que “Lo que debía ser uno de los días más felices para ella y su familia, el nacimiento de su bebé, se convirtió inesperadamente en una emergencia médica de extrema gravedad” y aseguran que Mafer no contaba con la cobertura médica necesaria en México debido a su situación migratoria. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Los familiares añadieron que “cada día de hospitalización aumenta significativamente los gastos, generando una carga económica inmensa para su familia en medio de esta difícil batalla”, por lo que solicitaron apoyo económico y oraciones para la recuperación de la joven.

En medio del proceso, Hernández ha insistido en el impacto que la situación ha tenido sobre la familia: “Una bebé que no conoce a su mamá. Una mamá que no puede ver a su hija. Y yo en medio de las dos”, escribió al cumplirse más de 50 días de hospitalización. Hasta el momento, el Hospital San Ángel Inn Chapultepec no ha emitido un pronunciamiento público sobre las denuncias formuladas por la familia, y mantienen en sus redes sociales la opción de “comentarios limitados”. Siga leyendo: Juez envió a la cárcel a los cinco capturados por el feminicidio de María Camila Potosí Bloque de preguntas y respuestas:

Según la denuncia de su esposo, Mafer presenta pérdida total de la visión, no puede caminar debido a una paraplejia y enfrenta episodios de ansiedad. Estas serían las secuelas que quedaron después de permanecer varios días en coma e intubada. ¿Qué medicamento habría causado la emergencia médica de Mafer, según su familia? De acuerdo con la versión de la familia, la complicación comenzó por una presunta reacción alérgica al medicamento Ketorolaco, administrado para controlar el dolor. Hernández sostiene que esto derivó en un choque anafiláctico, un paro cardíaco y una falla pulmonar. ¿Por qué la familia abrió una campaña de donaciones para Mafer? La familia explicó que los costos de la hospitalización han aumentado considerablemente y que Mafer no contaba con la cobertura médica necesaria en México debido a su situación migratoria. Por esa razón crearon una campaña en GoFundMe para recaudar recursos.