Los nombres que suenan por estar al frente del Ministerio de Hacienda de Abelardo de la Espriella

Ganar la Presidencia fue solo el primer paso, ahora Abelardo de La Espriella enfrenta el reto de armar, en tiempo récord, un equipo de gobierno capaz de garantizar gobernabilidad en un país que llega dividido tras unos resultados electorales disputados. De la Espriella se impuso este domingo con una votación cercana a los 13 millones de sufragios, según el preconteo oficial. Con el 99,9% de las mesas informadas, el candidato de extrema derecha obtuvo el 49,7% de los votos, frente al 48,7% del aspirante de izquierda Iván Cepeda, quien pidió esperar los resultados del escrutinio oficial. Así las cosas, a diferencia de otros candidatos, de La Espriella no dejó pistas claras durante la campaña sobre quiénes lo acompañarían en sus primeros días al mando. Eso obliga a que las próximas semanas sean decisivas, ya que el país conocerá el gabinete que tomará posesión a partir del 7 de agosto, y por ahora no existe una lista consolidada. Lo que sí empieza a perfilarse es un mapa de nombres heterogéneo, que mezcla figuras políticas, perfiles técnicos, excongresistas, abogados cercanos a la campaña y dirigentes que suenan para sectores como seguridad, justicia y relacionamiento político. Lea más: Dólar cae $70 tras elección de Abelardo de la Espriella y toca mínimos de seis años

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia.

José Manuel Restrepo, la mano que pesará en lo económico

El nombre que concentra más atención en el terreno económico es el del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. Todavía no está definido si tendrá un ministerio bajo su mando, como sí ocurrió con otros vicepresidentes en el pasado, casos como los de Martha Lucía Ramírez o Francia Márquez. El propio Restrepo dio pistas sobre el papel que espera desempeñar y lo comparó con el que tuvo Germán Vargas Lleras, aunque aclaró que su ambición va más lejos. “Yo creo que el modelo es más cercano a lo que hizo Germán Vargas, que tuvo un rol protagónico, pero será mucho más allá de Germán, en el sentido de que yo lo que voy a hacer es conectar la realidad de Colombia con la realidad del mundo”, afirmó.

Según explicó, su intención es articular sectores como Energía, la Cancillería y las carteras económicas con oportunidades de inversión, cooperación internacional, transición energética, la relación con Estados Unidos y la eventual recuperación de Venezuela. Aunque Restrepo no se refirió a una cartera específica para sí mismo, sí dejó claro que tendrá peso en la arquitectura económica del nuevo gobierno. De hecho, fue él quien lanzó la idea de que el Ministerio de Hacienda quede en manos de una mujer por primera vez en la historia del país. “Yo le he recomendado a Abelardo que deberíamos tener la primera mujer ministra de Hacienda de la historia de Colombia (...) Tengo al menos 5 mujeres en la mira para que lleguen al cargo”, dijo el vicepresidente electo, sin revelar nombres ni adelantar cuáles serían las candidatas favoritas para controlar la billetera de la Nación. Entérese: La historia de la empresa que fabricó la caja blindada de Abelardo de la Espriella

Las cartas femeninas que se mueven para Hacienda

Aunque Restrepo guardó los nombres, el sonajero político y económico ya empezó a moverse. Estas son las mujeres que más se mencionan para asumir la cartera: En primer lugar, las excodirectoras del Banco de la República, Carolina Soto y Ana Fernanda Maiguashca, son, según el documento revisado, las que más opciones tienen de llegar a esa cartera. Maiguashca estudió economía en la Universidad de los Andes y tiene un MBA de la Universidad de Columbia. Fue codirectora del Banco de la República y hoy es la presidenta del Consejo Privado de Competitividad. Por su parte, Soto es economista de la Universidad de Los Andes, magíster en Economía de la misma universidad y magíster en Administración Pública de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Fue codirectora del Emisor y hoy es asociada de Dattis. También suena la exministra de Vivienda, Elsa Noguera. Es economista de la Universidad Javeriana, con maestría en Administración de Empresas y Finanzas de la Universidad de los Andes y un diplomado en Negocios Internacionales en la Universidad Americana de Washington. Otro nombre que circula es el de la exministra de Minas y actual presidente del Banco Popular, María Fernanda Suárez. Si finalmente no asume Hacienda, también la tienen en la mira para liderar Ecopetrol.

Las cartas femeninas que se mueven para el Ministerio de Hacienda.

Las otras fichas que también suenan para el equipo económico

No todo el tablero está copado por nombres femeninos. También se habla de una eventual llegada al gobierno, a esta cartera o a otra del ramo económico, de los siguientes perfiles: El exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, así como el historiador y político Daniel Raisbeck, son otros de los nombres que se mencionan para el equipo económico del nuevo gobierno. También figura el tributarista Santiago Pardo. Su destino sería el Ministerio de Hacienda o la DIAN, de cara a la elaboración de propuestas tributarias para el nuevo gobierno. Jonathan Malagón, actual presidente de Asobancaria y exministro de Vivienda del gobierno Duque, también sería una ficha en materia macroeconómica o del sector financiero. Su rumbo podría ser la cartera de Hacienda o, incluso, el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Hasta el momento ya ha habido algunos acercamientos, pero será en las próximas semanas cuando se defina quién ocupará finalmente esta cartera. Puede leer: Tras triunfo de Abelardo, se desploma la bolsa de valores y la acción de Ecopetrol cae 8,2%, ¿qué pasó? Las pistas que deja el equipo histórico de Restrepo Una manera de anticipar quiénes podrían ocupar cargos en el nuevo gobierno es revisar quiénes acompañaron a José Manuel Restrepo cuando fue ministro de Hacienda y de Comercio, Industria y Turismo. Bajo esa lógica, vuelven a sonar nombres como: Laura Valdivieso Jiménez, exviceministra de Comercio Exterior.Saúl Pineda Hoyos, exviceministro de Desarrollo Empresarial.Julián Guerrero Rozo y Juan Pablo Franky, exviceministros de Turismo.Jesús Antonio Bejarano Ramírez, exviceministro técnico de Hacienda.El académico Fernando Niño Vásquez.El telón de fondo: una economía que llega golpeada La elección de Abelardo De La Espriella marca un punto de quiebre político, económico y social, al convertirse en el primer “outsider” en llegar a la Casa de Nariño. Junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo —exministro de Hacienda y de Comercio, Industria y Turismo en el gobierno de Iván Duque—, prometen “enderezar” el rumbo de la economía a partir de un modelo pro-mercado. Pero ese objetivo no recaerá únicamente en los hombros del presidente y el vicepresidente, sino en todo un equipo de trabajo afín a la ideología y las pretensiones del movimiento que llegó al poder. Un déficit fiscal que no da respiro El primer gran desafío que heredará quien asuma Hacienda es el desequilibrio entre lo que el Estado gasta y lo que recauda. El déficit fiscal cerró en 6,4 % del PIB en 2025, equivalente a 117,8 billones de pesos, manteniéndose en niveles históricamente altos. Una deuda que sigue trepando El endeudamiento tampoco da tregua. Desde 2022, la deuda interna del país subió 357 billones de pesos, mientras que la deuda externa aumentó el equivalente a 37 billones de pesos. Un crecimiento que se quedó corto Durante los tres años completos del gobierno Petro —2023, 2024 y 2025—, la economía colombiana creció en promedio apenas 1,6 % anual, una cifra que está lejos de lo que el país necesita para generar empleo y reducir pobreza. La inversión extranjera que se fue El nuevo ministro o ministra también deberá lidiar con la fuga de capital extranjero. Entre 2023 y 2025, la inversión extranjera directa tuvo una reducción acumulada de 29,8 % en promedio. El freno a los proyectos minero-energéticos Finalmente, el sector minero-energético llega golpeado: entre 2021 y 2025 apenas entró en operación el 8,5 % de la nueva capacidad de generación de energía que estaba programada.

Las pistas que deja el equipo histórico de Restrepo

Una manera de anticipar quiénes podrían ocupar cargos en el nuevo gobierno es revisar quiénes acompañaron a José Manuel Restrepo cuando fue ministro de Hacienda y de Comercio, Industria y Turismo. Bajo esa histórico, vuelven a sonar nombres como: Laura Valdivieso Jiménez, exviceministra de Comercio Exterior. Saúl Pineda Hoyos, exviceministro de Desarrollo Empresarial. Julián Guerrero Rozo y Juan Pablo Franky, exviceministros de Turismo. Jesús Antonio Bejarano Ramírez, exviceministro técnico de Hacienda. El académico Fernando Niño Vásquez.

El telón de fondo: una economía que llega golpeada