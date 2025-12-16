x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Atención: posible rival de Colombia quedaría por fuera del Mundial; ya hay demanda ante la Fifa

Nigeria demandó ante el máximo organismo del fútbol a la República Democrática del Congo, país que jugará el repechaje y podría llegar al grupo del equipo colombiano.

  • La Selección Colombia estará en el grupo K del Mundial, donde a pesar de tener los rivales definidos, una demanda ante la Fifa podría producir un cambio importante. Fotos: Juan Antonio Sánchez Ocampo y captura video
    La Selección Colombia estará en el grupo K del Mundial, donde a pesar de tener los rivales definidos, una demanda ante la Fifa podría producir un cambio importante. Fotos: Juan Antonio Sánchez Ocampo y captura video
  • La República Democrática del Congo dejó en el camino a países como Nigeria y Camerún. Foto: @JAlbMontenegro
    La República Democrática del Congo dejó en el camino a países como Nigeria y Camerún. Foto: @JAlbMontenegro
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

16 de diciembre de 2025
bookmark

Luego de haberse definido las Eliminatorias en casi todas las confederaciones, hay países que aún no renuncian a quedarse fuera del Mundial. Este es el caso de Nigeria que ha presentado una demanda contra República Democrática del Congo para que sea descalificado del repechaje.

Para la selección que tiene figuras como Alex Iwobi, Calvin Bassey y Victor Osimhen, hubo irregularidades en la nacionalidad de los jugadores que integraron a quienes representaron a la República Democrática del Congo.

Lea también: Escándalo en África: Nigeria acusa a Congo de usar vudú en penales tras eliminación del Mundial 2026

De acuerdo con la demanda que fue confirmada por el secretario general de la Federación de Fútbol de Nigeria, Mohamed Sanusi, RD del Congo alineó a 9 jugadores que no cumplían con los criterios de elegibilidad para representar a la nación africana.

“Algunos tienen pasaportes franceses y otros pasaportes holandeses. Así que las reglas son muy claras. El reglamento de la Fifa dice que, una vez que tienes el pasaporte de tu país, eres elegible”, expresó ante medios el secretario del ente nigeriano de fútbol, aludiendo a que los futbolistas no cumplían con ese requisito.

Los directivos nigerianos han asegurado ante medios locales haber recogido evidencia para demostrar las irregularidades en la alineación de los jugadores congoleños. Por otra parte, la Selección de la RD del Congo no ha emitido ningún pronunciamiento.

En este momento, República Democrática Congo es el representante de África en el repechaje continental donde deberá esperar rival entre el ganador de Jamaica y Nueva Caledonia. Quien gane esta llave jugará en el grupo K con Uzbekistán, Portugal y Colombia.

La República Democrática del Congo dejó en el camino a países como Nigeria y Camerún. Foto: @JAlbMontenegro
La República Democrática del Congo dejó en el camino a países como Nigeria y Camerún. Foto: @JAlbMontenegro

Aunque es posible que en caso de que se encuentre a la RD del Congo como culpable de falsificación de documentos sea descalificado de la repesca del Mundial, también hay casos como el de Byron Castillo, quien fue acusado por haber falsificado su acta de nacimiento.

En ese caso, pese a las denuncias de selecciones de Chile en contra del futbolista ecuatoriano, los dirigidos en este entonces por Gustavo Alfaro jugaron la Copa del Mundo de Catar y Ecuador tuvo que empezar las eliminatorias siguientes con -3 puntos.

Siga leyendo: Estos son los precios de los planes completos para ver a la Selección Colombia en el Mundial 2026

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida