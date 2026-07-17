Wadith Manzur le pidió a la Corte que le permita salir de la cárcel para posesionarse como senador el 20 de julio

Wadith Manzur, en prisión mientras avanza la investigación en su contra por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), está haciendo todo lo posible para poder posesionarse este 20 de julio como senador de la República por el Partido Conservador.
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El congresista electo presentó ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia una solicitud para que se le permita asistir a la ceremonia de instalación del Congreso y tomar posesión de su curul, una petición que llega pocos días después de que el alto tribunal negara un permiso similar a la representante Karen Manrique.
La solicitud fue presentada por su defensa, que busca que el político conservador pueda asistir a la ceremonia de instalación del periodo legislativo, pese a que permanece privado de la libertad desde marzo de este año, cuando la Corte ordenó una medida de aseguramiento en su contra dentro de la investigación por el presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Es decir, lo metió tras las rejas para evitar, por ejemplo, una eventual fuga mientras se define si es o no culpable.