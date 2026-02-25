¿Afectaciones en Colombia por el polvo del Sahara? Esto es lo que reporta el Ideam sobre el fenómeno

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó sobre el monitoreo permanente respecto a las condiciones atmosféricas asociadas al transporte de polvo del Sahara hacia el Caribe.
La institución reportó que recientemente se han registrado incrementos significativos de polvo del Sahara en el continente. En ese sentido, en los últimos tres días han ingresado cantidades mínimas especialmente a la costa Caribe colombiana; sin embargo, este fenómeno no repercutirá en grandes afectaciones.
Lea también: Semana de lluvias en Colombia: frente frío, La Niña y polvo del Sahara en vigilancia
“Este fenómeno suele presentarse a partir del mes de abril, cuando aumenta de manera más notable, con un pico principal en julio y agosto y una disminución progresiva hacia el mes de septiembre”, indicó la subdirectora de Meteorología del Ideam, Carolina Rueda.