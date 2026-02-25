La “perla” que metió el Gobierno en decreto de emergencia económica: contratación directa sin límites en plena época electoral

El Decreto 0175 de la emergencia económica establece medidas legislativas para enfrentar la crisis en el sector agropecuario. Este incluye alivios como la condonación de créditos para el agro. No obstante, también ordena medidas excepcionales para contratar sin restricción de manera directa.
Así lo explicó la senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde. Señaló la medida como una “perla” que el Gobierno incluyó para realizar cambios en las reglas de contratación pública.
A través de su cuenta en X, la congresista sostuvo que “el documento elimina límites a las adiciones y elimina la restricción de la ley de garantías en plena época electoral”. Aunque reconoció que la emergencia invernal exige contratación rápida, subrayó que “eso no está en discusión”.