Balacera en aguas de Cuba dejó cuatro muertos de una lancha rápida con matrícula estadounidense

Cuatro muertos y siete heridos dejó un enfrentamiento entre una patrulla de la Guardia Costera de Cuba y los ocupantes de una lancha con matrícula estadounidense, en aguas territoriales de la isla,

El incidente fue reportado por el Ministerio del Interior de Cuba y sucedió en la mañana de este miércoles, en una milla náutica del canal de El Pino, en la región de Cayo Falcones.

La información oficial indica que la lancha rápida, de matrícula registrada en Florida, Estados Unidos, violó las aguas territoriales de Cuba, por lo que fue interceptada por una patrulla.

“La patrulla, con cinco funcionarios a bordo, se aproximó a la lacha para su identificación, cuyos tripulantes abrieron fuego contra el personal cubano, hiriendo a su comandante”, indica el reporte ministerial.

Los uniformados respondieron al fuego, matando a cuatro ocupantes de la lancha y dejando heridos a otros seis, los cuales fueron evacuados a un centro médico.

NOTICIA EN DESARROLLO...