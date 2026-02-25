x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Balacera en aguas de Cuba dejó cuatro muertos de una lancha rápida con matrícula estadounidense

Según el Ministerio del Interior de la isla, en el hecho resultaron heridos el comandante de la patrulla fronteriza y seis ocupantes de la lancha agresora.

  • El enfrentamiento se produjo en aguas territoriales de Cuba, según el Ministerio del Interior de la isla. FOTO ILUSTRATIVA: ARMADA.
    El enfrentamiento se produjo en aguas territoriales de Cuba, según el Ministerio del Interior de la isla. FOTO ILUSTRATIVA: ARMADA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 1 hora
bookmark

Cuatro muertos y siete heridos dejó un enfrentamiento entre una patrulla de la Guardia Costera de Cuba y los ocupantes de una lancha con matrícula estadounidense, en aguas territoriales de la isla,

El incidente fue reportado por el Ministerio del Interior de Cuba y sucedió en la mañana de este miércoles, en una milla náutica del canal de El Pino, en la región de Cayo Falcones.

La información oficial indica que la lancha rápida, de matrícula registrada en Florida, Estados Unidos, violó las aguas territoriales de Cuba, por lo que fue interceptada por una patrulla.

“La patrulla, con cinco funcionarios a bordo, se aproximó a la lacha para su identificación, cuyos tripulantes abrieron fuego contra el personal cubano, hiriendo a su comandante”, indica el reporte ministerial.

Los uniformados respondieron al fuego, matando a cuatro ocupantes de la lancha y dejando heridos a otros seis, los cuales fueron evacuados a un centro médico.

NOTICIA EN DESARROLLO...

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida