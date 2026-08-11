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¿Por qué se siguen generando réplicas? SGC confirmó que se han presentado 86 tras terremoto

Luego del temblor con magnitud 7,4 sigue moviéndose la tierra cerca al epicentro del sismo principal que fue Chocó. Esto dijo el Servicio Geológico Colombiano.

  • El Servicio Geológico Colombiano confirmó las razones por las cuales se siguen generando réplicas. Fotos: Cortesía
    El Servicio Geológico Colombiano confirmó las razones por las cuales se siguen generando réplicas. Fotos: Cortesía
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 7 horas
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El drama no para tras el terremoto ocurrido en Colombia en horas de la mañana del lunes, 10 de agosto. Tras el sismo de 7,4 con epicentro en el departamento del Chocó, la tierra sigue rugiendo en esta zona del país y se han presentado 86 réplicas, confirmó el Servicio Geológico Colombiano.

Este número, confirmado por la entidad antes de las 10:00 a. m., según lo explicado en entrevista con Noticias Caracol, corresponde a “situaciones normales de reacomodamiento de la corteza terrestre”. De esas 86 réplicas, cinco tuvieron magnitudes mayores a 3.

Sobre este fenómeno, el SGC explicó ante el medio mencionado que la placa Nazca, una de las placas tectónicas del planeta, está “entrando por debajo” de la placa Sudamericana. Por eso, el organismo reiteró que las réplicas “debemos esperarlas y debemos esperar que, en la medida que vaya pasando el tiempo, vayan ocurriendo con menos frecuencia”, agregando que la magnitud de estas irá disminuyendo.

Lea también: ¿Cuánto duró el terremoto de 7.4 en Colombia? El Servicio Geológico ya dio cifra y sorprendió con la explicación

El Servicio aclaró que otros eventos de sismo que se han registrado cerca de la zona no necesariamente son réplicas, pues diariamente se registra por esta red alrededor de 80 temblores; sin embargo, no todos alcanzan a ser sentidos por la población.

La placa Nazca, una de las generadoras de temblores en Colombia

El territorio colombiano está ubicado bajo las placas Caribe, Sudamericana y Nazca. Según han explicado expertos, la interacción entre Nazca y Caribe, debido a sus diferentes presiones, son las que generan una zona de fallas que va desde el Pacífico hasta el centro de Colombia.

Pero, en el caso de Nazca y Sudamericana, la primera se hunde o hace una subducción bajo la segunda, un movimiento que acumula presión durante años y décadas, provocando que esta sea liberada de golpe a través de un sismo.

En ese hundimiento, al haber sido la ruptura dentro de la placa de Nazca, se redujo el riesgo de un tsunami; sin embargo, sí tiene una capacidad destructiva en su superficie.

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Sobre esto, ya el director del SGC, Julio Fierro Morales, había señalado que lo ocurrido con estas placas “responde a la dinámica tectónica natural del occidente colombiano”, reiterando que el temblor del lunes, 10 de agosto, fue el más potente en Colombia en la última década.

Siga leyendo: “Es uno de los temblores más fuertes en la última década y el siglo”: director del Servicio Geológico

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántas réplicas se han registrado después del terremoto con epicentro en Chocó?
El Servicio Geológico Colombiano confirmó 86 réplicas después del terremoto del 10 de agosto. Cinco de ellas tuvieron magnitudes superiores a 3. El SGC explicó que estos movimientos corresponden al reacomodamiento natural de la corteza terrestre.
¿Las réplicas del terremoto en Chocó seguirán ocurriendo?
Sí. El Servicio Geológico Colombiano indicó que las réplicas deben esperarse después del terremoto y que, con el paso del tiempo, deberían presentarse con menor frecuencia y disminuir su magnitud.
¿Por qué la placa de Nazca provoca terremotos en Colombia?
La placa de Nazca se hunde por debajo de la placa Sudamericana mediante un proceso llamado subducción. Este movimiento acumula presión durante años o décadas, que puede liberarse de forma repentina y provocar terremotos.
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