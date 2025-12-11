Madre de joven de la Primera Línea asesinado por las disidencias le exige a Petro la entrega del cuerpo

Angélica Soler, madre de David Steven Fernández, un joven de 22 años que trabajó en la campaña presidencial de Gustavo Petro y que pasó de ser consejero de juventud a víctima de las disidencias de las Farc relató su drama vivido y le envió un mensaje al mandatario.
Soler habló con Relatos al Límite de Blu Radio, allí cuestionó la falta de apoyo estatal y señaló al presidente Gustavo Petro: “Él sabe dónde está mi hijo”, expresó.
Fernández era un joven que, según contó su madre, desde pequeño se había destacado como un líder muy inteligente, un gran lector y expositor, ocupando siempre los primeros puestos en el colegio. Impulsado por la convicción de trabajar por “un mejor país” y un cambio para las nuevas generaciones, David participó activamente en el “estallido social” de 2021, integrando la Primera Línea, a cuyos miembros coordinaba y apoyaba con alimentación y logística.