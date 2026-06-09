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Comisión de Acusación abrió otra investigación a Petro por posible participación en política

El mandatario será investigado por sus comentarios en redes sociales y otros espacios relacionados con la campaña electoral.

  • Presidente Gustavo Petro. Foto: Colprensa
    Presidente Gustavo Petro. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 3 horas
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La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una nueva investigación contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política, debido a recientes publicaciones en redes sociales sobre la campaña presidencial.

El expediente también incluye mensajes divulgados por el mandatario desde 2023, que serán analizados para establecer si vulneraron las normas que prohíben a los funcionarios públicos intervenir en contiendas electorales.

En el auto de apertura, la Comisión ordenó la práctica de varias pruebas para establecer la posible actuación irregular del mandatario. Entre las primeras diligencias, el despacho dispuso incorporar al expediente una copia certificada de la Resolución 3235 de 2022 del Consejo Nacional Electoral, así como el acta de posesión de Petro y una certificación sobre el ejercicio de su cargo durante las fechas en las que fueron realizadas las publicaciones objeto de investigación.

Además, se ordenó al CTI analizar el material digital recaudado, que incluye las publicaciones, capturas de pantalla y enlaces electrónicos.

“La Policía Judicial deberá verificar la existencia y disponibilidad de los mensajes publicados en X, validar la correspondencia entre las capturas incorporadas al expediente y el contenido efectivamente difundido en la plataforma, e identificar aspectos técnicos como la fecha, hora, cuenta de origen y enlaces asociados a cada publicación”, se lee en la decisión.

Con estas actuaciones, la Comisión busca determinar si los mensajes publicados por el mandatario constituyeron una intervención en la campaña electoral, “conducta que está prohibida para los servidores públicos por la Constitución y la ley”.

Entre los mensajes sujetos a investigación se destaca el publicado el 24 de mayo pasado, donde el presidente compartió un video recordando al exsenador y exmagistrado Carlos Gaviria Díaz y habló de los “presidentes filósofos”, mensaje que sectores de oposición interpretaron como un respaldo simbólico a Cepeda y al proyecto político del Pacto.

“Colombia ha tenido candidatos que querían ser presidentes filósofos, como quería Platón, el griego. A mí, Macron me dijo en francés que era un presidente filósofo, creo que es una oportunidad no platónica, sino real”, escribió.

Otro trino está relacionado con la publicación de un video sobre el cierre de campaña de Iván Cepeda en Barranquilla.

“Vimos pueblos que se vuelven ríos gritando libertad. Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras, decía Emiliano Zapata. En una fábula famosa, los ratones negros querían defenderse del gato, y se les ocurrió la idea de elegir un ratón blanco para defenderse del gato. El gato/tigre seguirá cazando ratones. Los y las libres volaremos. Viva el Caribe libertario”, escribió en X el jefe de Estado.

La apertura de una investigación preliminar contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación en política llega en el tramo final de su mandato y revive una discusión recurrente sobre la verdadera capacidad de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para producir decisiones de fondo contra un jefe de Estado en ejercicio.

Puede leer: ¿A qué se enfrentan Petro y sus funcionarios sancionados por participar en política?

En términos prácticos, el margen de avance es limitado. La Comisión puede abrir investigación preliminar, practicar pruebas, escuchar versiones y eventualmente formular una acusación ante la Cámara, pero históricamente sus procesos suelen extenderse durante años y rara vez desembocan en sanciones políticas o penales efectivas. No es casual que el organismo cargue desde hace décadas con el apodo de “Comisión de Absoluciones”, debido al bajo número de casos que terminan prosperando contra altos dignatarios.

A eso se suma la composición política de la Comisión. Sus integrantes responden a las mayorías y minorías de la Cámara, lo que convierte cualquier investigación contra el presidente en una disputa inevitablemente atravesada por cálculos partidistas. En el caso de Petro, el oficialismo aún conserva capacidad de influencia dentro del Congreso, mientras que sectores de oposición buscan acelerar las actuaciones antes del cierre del actual periodo presidencial. Esa tensión interna explica por qué, incluso cuando se abren expedientes de alto impacto mediático, los procesos suelen moverse lentamente entre recusaciones, reparto de expedientes y discusiones procedimentales.

En total, la Comisión tiene 15 procesos contra Petro relacionados con presunta indebida participación en política.

Por esas mismas actuaciones, hay ocho funcionarios del Gobierno Nacional que están investigados o suspendidos por la Procuraduría. Se trata de la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez; el embajador en Brasil, Alfredo Saade; el director de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo y los ministros del Trabajo, Antonio Sanguino; del Interior, Armando Benedetti, y de Transporte, María Fernanda Rojas.

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