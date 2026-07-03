Colombia tardaría 62 años en indemnizar a todas las víctimas del conflicto: el balance de la Comisión de la Verdad

A este ritmo, Colombia tardaría 62 años en indemnizar a todas las víctimas del conflicto armado. Esa es una de las principales advertencias del sexto informe de seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, divulgado este 2 de julio, que hace un balance sobre el estado de la reparación, la búsqueda de desaparecidos, la restitución de tierras y el acceso a la justicia para quienes han sufrido las consecuencias de la guerra.
El documento concluye que el sistema de reparación enfrenta un rezago estructural que impide responder con la rapidez que demanda el universo de víctimas.
Según el informe, el cálculo de 62 años incluso podría quedarse corto, ya que no contempla a las personas que siguen siendo incorporadas al Registro Único de Víctimas (RUV) por nuevos hechos de violencia.
En ese sentido, el Comité de Seguimiento advierte que el país supera los 10 millones de víctimas registradas, una cifra que continúa aumentando por fenómenos como desplazamientos masivos, confinamientos, reclutamiento de menores de edad, violencia sexual, asesinatos de líderes sociales y desapariciones forzadas.