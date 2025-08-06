Comunidades en corregimiento del Huila están en riesgo de confinamiento por enfrentamientos entre armados

La presencia de las disidencias de las Farc en zona rural de La Plata (Huila) tiene en riesgo de confinamiento a al menos 10.000 personas, así lo alertó la Defensoría del Pueblo. Los ilegales hicieron correr una amenaza en la que ordenaron el cierre del comercio y declararon como objetivo militar a los líderes comunales.

Los hechos se registran en el corregimiento de Belén de La Plata. En días pasados un grupo de 150 personas realizó un intento de asonada y obligó al Ejército a retirarse de la zona.

De acuerdo con Juan Carlos Casallas, secretario de Gobierno del Huila, los ilegales habrían difundido una amenza en la que ordenaron cerrar todo el comercio y declararon como objetivo militar a los presidentes de la Junta de Acción Comunal del corregimiento.

También se conoció que los disidentes habrían obligado a la población a levantarse contra la Fuerza Pública y, de no hacerlo, debían pagar una multa que puede llegar a ser de hasta un millón de pesos.