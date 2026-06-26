Cronología: así el Gobierno Petro se acercó al Clan del Golfo para darle ‘gabelas’ hasta suspender traslado de sus miembros

Esta semana, el gobierno saliente del presidente Gustavo Petro suspendió el traslado de integrantes del clan del Golfo a una zona de ubicación temporal en Tierralta, Córdoba, tras conocerse que el excomisionado de Paz, Danilo Rueda, habría negociado con emisarios del grupo armado una serie de beneficios para esa organización criminal antes de que comenzaran los diálogos.
Pero este no es el primer altibajo que presenta aquella mesa: el proceso ha sido interrumpido varias veces, y con el tiempo contado para la administración actual parece que solo quedará sobre la mesa la oferta que hizo el presidente electo Abelardo De la Espriella: “Disponen de un mes para organizar su sometimiento. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables”.
Lo cierto es que mientras la opinión pública y expertos debaten si aquel ultimátum dará resultados, recorrer la historia del acercamiento del Gobierno de Gustavo Petro con el Clan del Golfo da algunas pistas de cómo funciona el grupo, qué falló y qué buscan.