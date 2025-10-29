x

Procurador Eljach advierte que “no le temblará la mano” para sancionar a funcionarios que participen en política

Gregorio Eljach recordó que ni alcaldes ni gobernadores podrán usar sus cargos para hacer campaña de cara a las elecciones del 2026.

    El procurador Gregorio Eljach advirtió que alcalde que haga proselitismo lo va a suspender. Foto: Colprensa - Catalina Olaya
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

29 de octubre de 2025
bookmark

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se refirió al control que se aproxima respecto a los gobernantes locales y las campañas al Congreso y la Presidencia, a quienes les lanzó una dura advertencia.

Eljach recordó en una entrevista para La FM que todos los colombianos tienen derecho a participar a través del voto, sin embargo, enfatizó en que los funcionarios públicos no pueden usar ni sus puestos en el Estado ni recursos de este para hacer proselitismo electoral.

Lea también: Otro más: Procuraduría formuló cargos a 7 exfuncionarios de alcaldía de Quintero por caso Aguas Vivas

“Venimos haciendo un trabajo de advertencia a los servidores públicos para que no incurran en una cosa que se llama indebida participación en política”, explicó el procurador sobre un trabajo de prevención que hace la entidad para que los servidores no caigan en esta falta disciplinaria.

El líder de la Procuraduría General de la Nación mencionó casos como el del alcalde de Montelíbano, Córdoba, a quien le tocó sancionar por anunciar en plena tarima unas candidaturas al Senado y recalcó que “alcalde que haga proselitismo, alcalde que el procurador va a suspender”.

Ante el medio radial, el funcionario reconoció que hay investigaciones para verificar si hubo funcionarios que hicieron proselitismo de forma indebida. “Si se comprueba, las sanciones vendrán. No me tiembla ni la voz ni la mano para hacerlo”, indicó Eljach.

¿Qué dice la ley sobre la participación de funcionarios públicos en política?

El artículo 38 de la Ley 996 de 2005 establece que los empleados del Estado que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad, a los demás servidores públicos autorizados por la Constitución les está prohibido “acosar, presionar, o determinar, en cualquier forma, a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política”.

También tienen prohibido “difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública, a excepción de lo autorizado en la presente ley”.

La normatividad también establece que gobernadores, alcaldes ni secretarios “no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo” dentro de los 4 meses anteriores a las elecciones, además de que no podrán “inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República o el Congreso de la República”.

Siga leyendo: Ministro Montealegre denunciará al procurador Gregorio Eljach por “aliarse” con el candidato Abelardo De la Espriella

