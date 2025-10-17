Otro más: Procuraduría formuló cargos a 7 exfuncionarios de alcaldía de Quintero por caso Aguas Vivas

Por presuntas irregularidades en trámites administrativos del predio Aguas Vivas, en el sector de El Poblado, en Medellín, la Procuraduría General de la Nación formuló este viernes pliego de cargos contra siete exfuncionarios de la alcaldía de Daniel Quintero, entre ellos, Carlos Mario Montoya, exsecretario de la de Gestión Territorial; Fabio Andrés García Trujillo, ex subsecretario de ejecución contractual de la alcaldía de Medellín.
El caso tiene que ver con supuestas irregularidades que se habrían presentado con respecto a actuaciones administrativas surtidas con ocasión de la transferencia y devolución del lote Aguas Vivas a particulares, el cual fue cedido al Distrito de Medellín mediante escritura pública 5762 de 2019 para ser destinado a “Espacio público de esparcimiento y encuentro ciudadano”.
La decisión adoptada por la Procuraduría Tercera Delegada Disciplinaria para la Contratación Estatal también cobija a Natalia Andrea Jiménez Pérez, Alethia Arango Gil, Leidy Jiménez Echavarría, Yina Pedraza Gómez e Ingrid González Montoya, todas integrantes del Comité de Conciliación.