Procuraduría advierte sanciones disciplinarias a entidades que no se preparen para El Niño

La Procuraduría General de la Nación ordenó a decenas de entidades del Estado —entre ellas ministerios, alcaldías, gobernaciones y corporaciones autónomas regionales— prepararse de manera inmediata para el fenómeno de El Niño previsto entre el segundo semestre de 2026 y comienzos de 2027. Advirtió que quienes no cumplan con esa obligación podrán ser investigados disciplinariamente.
El fenómeno climático de El Niño es altamente probable este año según las tres proyecciones de organismos científicos internacionales acogidas por la Procuraduría. Tendría impacto en agricultura, energía de las hidroeléctricas o salud pública, para mencionar las más relevantes.
Lea también: Ideam ya le puso fecha exacta al momento en que el fenómeno de El Niño tiene 90% de probabilidad de establecerse
El 9 de abril de 2026, el Centro de Predicción Climática de la NOAA —la agencia oceánica y atmosférica de Estados Unidos— indicó que hay una probabilidad del 61% de que El Niño surja entre mayo y julio de 2026 y persista hasta al menos finales de ese año.
Por su parte, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) señaló que la probabilidad de que se forme un episodio de El Niño se incrementa paulatinamente hasta cerca del 40% entre mayo y julio. El Columbia Climate School International Research Institute determinó que a partir de mayo-julio las probabilidades de El Niño se mantienen en el rango del 72% al 80%.