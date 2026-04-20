Procuraduría advierte sanciones disciplinarias a entidades que no se preparen para El Niño

La Procuraduría General de la Nación ordenó a decenas de entidades del Estado —entre ellas ministerios, alcaldías, gobernaciones y corporaciones autónomas regionales— prepararse de manera inmediata para el fenómeno de El Niño previsto entre el segundo semestre de 2026 y comienzos de 2027. Advirtió que quienes no cumplan con esa obligación podrán ser investigados disciplinariamente. El fenómeno climático de El Niño es altamente probable este año según las tres proyecciones de organismos científicos internacionales acogidas por la Procuraduría. Tendría impacto en agricultura, energía de las hidroeléctricas o salud pública, para mencionar las más relevantes. Lea también: Ideam ya le puso fecha exacta al momento en que el fenómeno de El Niño tiene 90% de probabilidad de establecerse El 9 de abril de 2026, el Centro de Predicción Climática de la NOAA —la agencia oceánica y atmosférica de Estados Unidos— indicó que hay una probabilidad del 61% de que El Niño surja entre mayo y julio de 2026 y persista hasta al menos finales de ese año. Por su parte, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) señaló que la probabilidad de que se forme un episodio de El Niño se incrementa paulatinamente hasta cerca del 40% entre mayo y julio. El Columbia Climate School International Research Institute determinó que a partir de mayo-julio las probabilidades de El Niño se mantienen en el rango del 72% al 80%.

¿Qué es el fenómeno de El Niño?

El Niño es un fenómeno climático que ocurre cuando la temperatura del agua en el océano Pacífico ecuatorial sube más de lo normal. En Colombia eso se traduce, típicamente, en menos lluvias, más calor, mayor riesgo de incendios forestales y problemas en el suministro de agua y de energía eléctrica, que en gran parte depende de las hidroeléctricas. La advertencia de la Procuraduría quedó plasmada en la Circular No. 001/2026 del 17 de abril de 2026 y dirigida a los ministerios de Minas y Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agricultura y Desarrollo Rural, Vivienda, Interior y Salud, así como a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), la Superintendencia de Servicios Públicos, las empresas de energía, acueducto y alcantarillado, y las secretarías departamentales y municipales de salud. Amplíe la noticia: Embalses deberán subir a 80% para evitar estragos por “Súper El Niño”

¿Cuáles fueron las órdenes de la Procuraduría a estas entidades?

La circular contiene 19 mandatos concretos, dentro de los cuales, los más relevantes son: A gobernaciones y alcaldías, la Procuraduría ordenó activar de inmediato los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) —los organismos locales encargados de coordinar la respuesta ante emergencias— y actualizar los planes de contingencia para incendios forestales y desabastecimiento de agua. También les exigió aplicar el principio de que el agua para tomar y cocinar siempre tiene prioridad sobre cualquier otro uso, como el agrícola o el industrial. A las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) les exigió instalar sistemas de medición en tiempo real del nivel de los ríos, evaluar la posibilidad de suspender quemas abiertas en zonas agrícolas durante El Niño —por el riesgo de incendio ante la baja humedad y los vientos fuertes— e intensificar el monitoreo en páramos y humedales para prevenir la muerte de fauna silvestre.

Al Ministerio de Minas y Energía le ordenó adoptar medidas para garantizar que no haya apagones durante el fenómeno, lo que incluye optimizar la gestión de los embalses, fortalecer fuentes alternas de generación de energía y establecer mecanismos de seguimiento permanente a los niveles de agua en los embalses. A las secretarías de salud les indicó reforzar los programas de control de dengue, zika y chikunguña, enfermedades transmitidas por mosquitos que se reproducen en recipientes con agua estancada —lo que puede aumentar cuando la gente almacena agua de manera precaria ante la escasez— y vigilar la calidad del agua en fuentes superficiales para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. La Superintendencia de Servicios Públicos deberá exigir a las empresas de acueducto y energía la actualización de sus Planes de Emergencia y Contingencia (PEC), garantizando fuentes alternas de abastecimiento. Todas las entidades destinatarias de la circular deben enviar a la Procuraduría, a más tardar el 30 de junio de 2026, un informe con las acciones que adoptarán. Ese informe debe incluir la identificación de riesgos en su territorio, las medidas específicas con cronograma y responsables, los recursos técnicos, humanos y financieros destinados, y los indicadores para medir si las acciones funcionaron. La circular advirtió que el incumplimiento “podrá dar lugar a acciones disciplinarias, de conformidad con la normativa vigente”, y que la Procuraduría Delegada adelantará “seguimiento estricto al cumplimiento de la presente circular”.

¿Cuál es el riesgo de El Niño?

Colombia genera alrededor del 66% de su electricidad a partir de fuentes hídricas (hidroeléctricas). En 2024, la generación hidráulica, que representaba el 87% del total en 2023, se desplomó hasta el 47% en abril de ese año. El nivel de los embalses cayó al 28,6% en abril de 2024, el punto más bajo en 25 años. En ese período, el precio de la energía en bolsa aumentó más de un 200%, y la generación termoeléctrica llegó a cubrir cerca de la mitad de la demanda nacional. La NOAA confirmó una probabilidad del 90% de que El Niño se consolide en septiembre de 2026 y se mantenga durante todo el último trimestre del año. La directora del IDEAM, Ghisliane Echeverry Prieto, confirmó con “absoluta certeza” que El Niño se dará en el segundo semestre. Siga leyendo: Las alertas de El Niño 2026: lo que pasará con la energía, el agro y los precios en Colombia Las anomalías térmicas del episodio que se proyecta para 2026 podrían alcanzar los +2,5 °C, situándolo como uno de los tres más intensos registrados en el país. En el episodio de 2024: 16.740 animales muertos, 454.307 cabezas de ganado desplazadas y 703.729 hectáreas impactadas por la sequía. En solo 45 días (del 1 de diciembre de 2023 al 15 de enero de 2024), Fedegán reportó pérdidas por $122.400 millones de pesos, de los cuales $105.795 millones correspondieron a producción de leche. El Ministerio de Hacienda estima que El Niño 2026 podría elevar la inflación en más de 0,3 puntos porcentuales y reducir el crecimiento económico en 0,1 puntos porcentuales. Corficolombiana proyecta que el sector agropecuario crecería alrededor del 2% con El Niño, frente al 2,5% sin él. Los productos más expuestos: café, arroz, papa, tomate, cebolla, plátano y aguacate, según el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya.

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