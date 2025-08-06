Procuraduría recomienda no expedir decreto que prohíbe exportaciones de carbón a Israel: advierte posible inconstitucionalidad

La Procuraduría General de la Nación envió al Ministerio de Comercio sus observaciones formales sobre el proyecto de decreto que busca modificar el Decreto 1047 de 2024 .el cual impone una prohibición a las exportaciones de carbón térmico colombiano con destino a Israel.
Advirtió que la propuesta legislativa incurría en varias irregularidades legales. Entre ellas, señaló que el plazo de cinco días hábiles otorgado para la consulta pública del proyecto incumple el mínimo legal de 15 días calendario, lo que vulnera el derecho a la participación ciudadana en la formulación de normas.