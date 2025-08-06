Procuraduría recomienda no expedir decreto que prohíbe exportaciones de carbón a Israel: advierte posible inconstitucionalidad

La Procuraduría General de la Nación envió al Ministerio de Comercio sus observaciones formales sobre el proyecto de decreto que busca modificar el Decreto 1047 de 2024 .el cual impone una prohibición a las exportaciones de carbón térmico colombiano con destino a Israel. Contexto: ¿Petro puede prohibir las exportaciones de carbón a Israel y detener los barcos que intenten hacerlo? Advirtió que la propuesta legislativa incurría en varias irregularidades legales. Entre ellas, señaló que el plazo de cinco días hábiles otorgado para la consulta pública del proyecto incumple el mínimo legal de 15 días calendario, lo que vulnera el derecho a la participación ciudadana en la formulación de normas.

Algunos de los cuestionamientos al decreto

Además, la Procuraduría cuestionó que el decreto pretenda suspender permisos y actos administrativos ya otorgados, lo que afectaría derechos adquiridos por empresas exportadoras. Esto, según el ente, va en contra de los principios de buena fe, proporcionalidad y razonabilidad que rigen la función pública.

Otro de los puntos críticos señalados en el documento enviado por la Procuraduría es que el proyecto de decreto se adentra en competencias reservadas al Congreso de la República, como la intervención en la economía y la imposición de límites a la libertad de empresa. El órgano de control advirtió que no se presentan fundamentos jurídicos suficientes que respalden esta ampliación de competencias por parte del Gobierno nacional. Por esta razón, la Procuraduría recomendó al Ministerio de Comercio no expedir el decreto en los términos actuales.

Lo que establece el decreto

El decreto en cuestión responde a una decisión del Gobierno colombiano de suspender las exportaciones de carbón térmico a Israel como medida frente a la situación humanitaria en Gaza.