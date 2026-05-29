Estos son los ministros de Petro que serían investigados por Procuraduría por presunta participación en política

Tras las revelaciones del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, quien confirmó de manera pública que el Ministerio Público avanza de forma estricta en investigaciones disciplinarias contra ciertos jefes de cartera del gabinete Petro por presunta participación en política, sin detallar sus identidades. Sin embargo, ya están sonando nombres.
Esta contienda electoral ha estado llena de cuestionamientos a distintos funcionarios por presuntamente haber participado en proselitismo y participación en política. Desde el jefe de Estado hasta ciertos de sus ministros estarían involucrados.
Además, la periodista de La FM, Darcy Quinn, reveló quiénes serían los implicados y dio a conocer la lista de altos funcionarios señalados, así como los hechos que habrían motivado la apertura de sus respectivos expedientes.