Estos son los ministros de Petro que serían investigados por Procuraduría por presunta participación en política

Tras las revelaciones del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, quien confirmó de manera pública que el Ministerio Público avanza de forma estricta en investigaciones disciplinarias contra ciertos jefes de cartera del gabinete Petro por presunta participación en política, sin detallar sus identidades. Sin embargo, ya están sonando nombres. Esta contienda electoral ha estado llena de cuestionamientos a distintos funcionarios por presuntamente haber participado en proselitismo y participación en política. Desde el jefe de Estado hasta ciertos de sus ministros estarían involucrados. Además, la periodista de La FM, Darcy Quinn, reveló quiénes serían los implicados y dio a conocer la lista de altos funcionarios señalados, así como los hechos que habrían motivado la apertura de sus respectivos expedientes.

¿De quiénes se trata?

La lista de los implicados la encabeza el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre quien recaerían dos procesos formales de carácter disciplinario en el órgano de control. La primera indagación responde a un video que el jefe de la cartera política publicó en la red social X (antes Twitter), en el cual aseguraba que, en el escenario de una eventual reelección, ningún candidato en el país lograría vencer en las urnas a Gustavo Petro. En cuanto al segundo expediente, este se habría instaurado luego de que el funcionario hiciera declaraciones públicas sobre la imperiosa necesidad de consolidar un “frente amplio petrista” con miras a derrotar a los sectores de la derecha en los próximos comicios. A las investigaciones de la Procuraduría se suma el caso de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, a quien el organismo de control estaría investigando formalmente tras recopilar denuncias sobre su presunta aparición en un evento público en la ciudad de Manizales, donde habría sido registrada sosteniendo una pancarta en manifestación de apoyo directo a los aspirantes al Congreso de la República por el partido Alianza Verde.

De igual manera, la entidad estaría investigando al exministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, por declaraciones emitidas durante su gestión en las que manifestó abiertamente su afinidad ideológica y programática con el proyecto político liderado por el senador Iván Cepeda, al tiempo que lanzó fuertes descalificaciones hacia otros precandidatos de la contienda. Además, los expedientes disciplinarios alcanzan al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, a quien el ente de control le habría iniciado una investigación formal a raíz de su actividad en redes sociales, específicamente por interactuar y comentar en su cuenta de X un artículo del diario El Espectador que analizaba un posible acercamiento de cara a las elecciones entre los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria. A lo cual el funcionario reaccionó públicamente tildándolo de “la alianza de la parapolítica y el neoliberalismo”.