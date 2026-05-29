¡Un crack! El chef colombiano Juan Manuel Barrientos llevó a Elcielo Miami a ganar una nueva Estrella Michelin

El restaurante Elcielo Miami, liderado por el chef colombiano Juan Manuel Barrientos, volvió a ser distinguido por la Guía Michelin, uno de los máximos galardones de la industria gastronómica en el mundo. Durante la gala oficial Michelin Guide Florida 2026, presentada este año mediante una transmisión global en YouTube que reunió a chefs, medios especializados y líderes de hospitalidad de todo el mundo.

Con esta nueva estrella Michelin, Elcielo Miami continúa consolidándose como una de las experiencias gastronómicas más relevantes de Estados Unidos y como uno de los principales embajadores internacionales de la cocina colombiana contemporánea.

“Cada estrella Michelin representa años de disciplina, sensibilidad, creatividad y trabajo colectivo. Recibir nuevamente este reconocimiento confirma que la cocina colombiana puede competir al más alto nivel global desde la emoción, la identidad y la autenticidad”, afirmó el chef Juan Manuel Barrientos.

Lea también: JuanMa Barrientos gana Estrella Michelin 2025 con Elcielo Washington D. C.

Desde su apertura en Brickell, Elcielo Miami ha desarrollado un concepto singular que fusiona gastronomía, neurociencia, lujo experiencial, arte sensorial y hospitalidad de alto nivel. Su menú degustación inmersivo se ha convertido en una de las experiencias culinarias más reconocidas de Miami y del sur de Florida.