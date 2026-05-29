¿Qué pasó en las campañas de Paloma y Abelardo? Salidas y respaldos en cuestión de horas

Los movimientos previos al día cero de las elecciones siguen dinamizando el tablero político. Desde nuevos apoyos que suman las campañas hasta desencuentros internos, todas buscan unir la mayor cantidad de fuerzas posible de cara a la primera vuelta. ¿Será suficiente?
Uno de esos respaldos lo dio el expresidente César Gaviria, quien invitó a votar por la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia. El director del Partido Liberal argumentó su apoyo asegurando que ella le devolverá al país “la dignidad que este gobierno le arrebató”.
A través de un comunicado oficial, el líder liberal manifestó su sintonía con la agenda programática de Valencia. Resaltó, por ejemplo, sus propuestas en materia de justicia, economía, salud, inversión social y seguridad.
Sin embargo, dentro de la propia campaña de Paloma Valencia también hay “deserciones”. Uno de sus exjefes de campaña para la consulta del pasado 8 de marzo dio un paso al costado y anunció su apoyo a la candidatura del abogado Abelardo de la Espriella.