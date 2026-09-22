“No más animales bomba”: proyecto de ley busca castigar su uso como armas de guerra en Colombia

La propuesta, impulsada por la senadora Esmeralda Hernández, recibió el aval de la plenaria del Senado, tras su aprobación en la Comisión Quinta. Ahora deberá superar dos debates en la Cámara de Representantes.

Los animales utilizados para transportar explosivos o sometidos a la violencia del conflicto armado podrían tener un reconocimiento jurídico específico en Colombia. Un proyecto de ley busca penalizar estas prácticas y establecer medidas de reparación para la fauna y los ecosistemas afectados.

La iniciativa busca incluir en el Código Penal el uso de animales como instrumentos de guerra, una conducta que no está contemplada de manera expresa en el delito de uso de armas trampa. En entrevista con Semana, la congresista explicó que la medida abarcaría casos de animales utilizados para transportar explosivos, torturar o amenazar personas.

“Existe el delito del uso de armas trampa, como por ejemplo lo que le pasó a Vargas Lleras con el tema de la pérdida de sus dedos, porque llegó la bomba en un libro (...) pero no estaban incluidos los animales. Entonces, lo que hacemos es penalizar e incluirlos”, dijo la senadora.

El proyecto también propone reconocer los daños sufridos por la fauna y la naturaleza. Según cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), más de 100.000 animales han sido afectados por el conflicto armado y, de acuerdo con Hernández, uno muere cada 30 minutos por causa de la violencia.

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La aprobación del proyecto fue celebrada por Hernández en sus redes sociales: “Hemos logrado que la plenaria del Senado apruebe nuestro proyecto de ley para penalizar el uso de animales como instrumentos de guerra (ej. burros bomba) y reconocerlos, junto a la naturaleza, como víctimas del conflicto armado”, escribió.

La Plataforma Alto, organización animalista, respaldó la iniciativa y rechazó el uso de animales en el conflicto armado: “Los animales merecen toda la protección y respeto, no ser usados como herramientas de guerra. Son seres sintientes, no armas”.

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