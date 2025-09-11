¿Puede el expresidente Álvaro Uribe volver al Senado con una condena en curso?

El anuncio del expresidente Álvaro Uribe de volver a aspirar al Senado sacudió con fuerza el panorama político y judicial en Colombia. No solo porque sobre él pesa una condena de 12 años en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, sino porque su regreso coincide con un momento de reconfiguración interna en el Centro Democrático, partido que fundó y que atraviesa tensiones por liderazgos y candidaturas.
Hasta hace poco, el exmandatario estuvo asociado más a los estrados judiciales que a la política. Es el primer expresidente colombiano con una condena en su contra y durante meses enfrentó un juicio mediático cuyo veredicto resultó adverso.