¡Sí cumplió! El gobernador de Córdoba regaló una moto al hombre cuya vida salvó en inundación

Sí honró su palabra. El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, finalmente hizo efectivo su compromiso al regalarle una moto nueva al hombre cuya vida salvó junto a su equipo de trabajo, luego de que este quedara atrapado en medio de las inundaciones provocadas por las intensas lluvias.
En contexto: Video | Heroico rescate del gobernador de Córdoba y su equipo: arriesgaron sus vidas para salvar a motociclista
Y es que un video que ahora es viral reflejó los momentos de angustia que vivió Jesús, el motociclista, cuando quedó atrapado en una corriente mientras se desplazaba hacia el municipio de Montelíbano. Justo en ese momento, el gobernador Zuleta inspeccionaba la zona y escuchó los gritos de auxilio, por lo que se acercó de inmediato junto a su equipo de trabajo para intentar salvarlo.