¡Sí cumplió! El gobernador de Córdoba regaló una moto al hombre cuya vida salvó en inundación

Tanto el gobernador como el motociclista compartieron un momento de agradecimiento con su familia y destacaron la importancia de comprender que la vida vale más que lo material.

    El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, le regaló una moto nueva al hombre que salvó de las inundaciones. FOTOS: Capturas de video
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

Sí honró su palabra. El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, finalmente hizo efectivo su compromiso al regalarle una moto nueva al hombre cuya vida salvó junto a su equipo de trabajo, luego de que este quedara atrapado en medio de las inundaciones provocadas por las intensas lluvias.

En contexto: Video | Heroico rescate del gobernador de Córdoba y su equipo: arriesgaron sus vidas para salvar a motociclista

Y es que un video que ahora es viral reflejó los momentos de angustia que vivió Jesús, el motociclista, cuando quedó atrapado en una corriente mientras se desplazaba hacia el municipio de Montelíbano. Justo en ese momento, el gobernador Zuleta inspeccionaba la zona y escuchó los gritos de auxilio, por lo que se acercó de inmediato junto a su equipo de trabajo para intentar salvarlo.

El funcionario y su equipo descendieron de los vehículos en los que se movilizaban e iniciaron las labores de rescate, logrando sacar a Jesús del lugar donde estaba atrapado, según se observa en el video. En ese instante el gobernador le gritaba: “¡Suelta la moto que yo te doy una!”

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara cumplió con su palabra

Ahora se publicó un nuevo video que muestra al gobernador Erasmo Zuleta cumpliendo la promesa de entregarle la moto marca Boxer que necesitaba Jesús, quien había escogido una de su agrado en un concesionario del departamento.

“Bueno, aquí está. Lo prometido es deuda. ¡La mujer se iba a quedar sin moto y sin marido! Ya se va a llevar su motico, porque la vida es más importante que lo material. Si hay vida, salud, propósito y ganas, se sale adelante”, expresó el gobernador mientras abrazaba a Jesús.

El video ha generado múltiples reacciones positivas, en las que se agradece a Zuleta y a su equipo de trabajo por haber salvado a Jesús y por reiterar que la vida vale más que lo material, ya que se debe cuidarse ante cualquier circunstancia o situación.

Graves afectaciones en Córdoba

A la fecha, 22 de los 30 municipios del departamento han sufrido afectaciones por inundaciones, según informó la Oficina de Gestión del Riesgo. Entre las localidades afectadas se encuentran San Carlos, Montelíbano, Puerto Escondido, Los Córdobas, Montería, San José de Uré, La Apartada, Valencia, Puerto Libertador, Canalete, San Antero, San Pelayo, Momil, Cereté, San Bernardo del Viento, Lorica, Tierralta, Ciénaga de Oro, Purísima, Pueblo Nuevo (en alerta amarilla) y Cotorra.

Más de 15.000 familias resultaron damnificadas y alrededor de 80.000 estudiantes permanecen sin clases, debido a las afectaciones en la infraestructura educativa y a las condiciones de riesgo en las vías de acceso. La situación más grave se registró en la vía entre Los Córdobas y Montería, donde la caída de un árbol sobre un vehículo ocasionó la muerte de una persona.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

Siga leyendo: No coma cuento: estas son las verdaderas razones detrás de las lluvias inusuales en Colombia

