¡Sí cumplió! El gobernador de Córdoba regaló una moto al hombre cuya vida salvó en inundación

Sí honró su palabra. El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, finalmente hizo efectivo su compromiso al regalarle una moto nueva al hombre cuya vida salvó junto a su equipo de trabajo, luego de que este quedara atrapado en medio de las inundaciones provocadas por las intensas lluvias. En contexto: Video | Heroico rescate del gobernador de Córdoba y su equipo: arriesgaron sus vidas para salvar a motociclista Y es que un video que ahora es viral reflejó los momentos de angustia que vivió Jesús, el motociclista, cuando quedó atrapado en una corriente mientras se desplazaba hacia el municipio de Montelíbano. Justo en ese momento, el gobernador Zuleta inspeccionaba la zona y escuchó los gritos de auxilio, por lo que se acercó de inmediato junto a su equipo de trabajo para intentar salvarlo.

El funcionario y su equipo descendieron de los vehículos en los que se movilizaban e iniciaron las labores de rescate, logrando sacar a Jesús del lugar donde estaba atrapado, según se observa en el video. En ese instante el gobernador le gritaba: “¡Suelta la moto que yo te doy una!”

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara cumplió con su palabra

Ahora se publicó un nuevo video que muestra al gobernador Erasmo Zuleta cumpliendo la promesa de entregarle la moto marca Boxer que necesitaba Jesús, quien había escogido una de su agrado en un concesionario del departamento. “Bueno, aquí está. Lo prometido es deuda. ¡La mujer se iba a quedar sin moto y sin marido! Ya se va a llevar su motico, porque la vida es más importante que lo material. Si hay vida, salud, propósito y ganas, se sale adelante”, expresó el gobernador mientras abrazaba a Jesús.

El video ha generado múltiples reacciones positivas, en las que se agradece a Zuleta y a su equipo de trabajo por haber salvado a Jesús y por reiterar que la vida vale más que lo material, ya que se debe cuidarse ante cualquier circunstancia o situación.

Graves afectaciones en Córdoba