Comfenalco Antioquia se pronunció oficialmente sobre la medida provisional decretada el miércoles por el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Medellín, que suspendió la Asamblea General Extraordinaria de Afiliados programada para el próximo 5 de agosto de 2026, en la que estaba prevista la elección del nuevo Consejo Directivo. En un comunicado, la caja de compensación informó que fue notificada de la decisión adoptada dentro de la acción de tutela con radicado 05001-33-33-016-2026-00281-00, presentada por la afiliada Diana Milena Chavarría Palacio. “En respeto por la administración de justicia, Comfenalco Antioquia acata esta decisión y rendirá dentro del término establecido el informe solicitado por el Despacho, aportando la información y los soportes requeridos”, señaló Juan Pablo Morales Calle, director administrativo (e) de la entidad. Le puede interesar: Comfenalco Antioquia suspende su asamblea por orden judicial, ¿qué pasará con sus servicios y afiliados? En un comunicado, Comfenalco informó que fue notificada de la medida adoptada dentro de la acción de tutela con radicado 05001-33-33-016-2026-00281-00, presentada por la afiliada Diana Milena Chavarría Palacio. La entidad aseguró que respetará la determinación del despacho judicial y colaborará con el trámite de la tutela. “En respeto por la administración de justicia, Comfenalco Antioquia acata esta decisión y rendirá dentro del término establecido el informe solicitado por el Despacho, aportando la información y los soportes requeridos”, señaló la caja de compensación.

La caja envía un mensaje de tranquilidad

Más allá del proceso judicial, Comfenalco buscó enviar un mensaje de tranquilidad a sus cerca de afiliados, empresas y beneficiarios, al asegurar que la suspensión de la asamblea no tendrá efectos sobre la operación cotidiana de la entidad. “La medida no afecta la prestación normal de los servicios de la Caja a sus afiliados, empresas y usuarios, los cuales continúan operando con total normalidad”, indicó el comunicado. La entidad agregó que mantendrá su compromiso con la institucionalidad y el debido proceso mientras avanza el estudio de la acción constitucional. “Queremos transmitir un mensaje de tranquilidad. En Comfenalco Antioquia seguimos enfocados en el bienestar de nuestros afiliados y sus familias, actuando siempre con respeto por la institucionalidad, la transparencia y el debido proceso, en beneficio de las empresas afiliadas, los trabajadores y sus familias”, concluyó. Lea más: Juez ordenó suspender asamblea de Comfenalco Antioquia para elegir nuevo Consejo Directivo

¿Por qué fue suspendida la Asamblea?

La medida provisional fue decretada el miércoles por el juez administrativo Rodrigo Vergara Cortés, del Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Medellín, tras admitir una acción de tutela presentada por la afiliada Diana Milena Chavarría Palacio. En su demanda, la trabajadora sostiene que fueron vulnerados sus derechos fundamentales de petición, acceso a la información y debido proceso durante la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria. Uno de los principales reparos de la accionante tiene que ver con la modificación del cronograma para la inscripción de candidatos al Consejo Directivo. Según expuso, inicialmente el cierre de inscripciones estaba previsto para el 4 de agosto, pero posteriormente fue anticipado al 31 de julio, situación que, a su juicio, afecta las garantías de quienes pretendían aspirar a integrar ese órgano de dirección. Al analizar la solicitud, el despacho judicial consideró que existía un riesgo de perjuicio para los derechos invocados por la accionante y, como medida cautelar, ordenó suspender inmediatamente la convocatoria a la LXXVI Asamblea General Extraordinaria de Afiliados hasta que exista un fallo de fondo sobre la tutela.

Comfenalco asegura que la tutela corresponde a un proceso distinto

En conversación con EL COLOMBIANO, el director administrativo encargado de Comfenalco Antioquia explicó que la tutela fue presentada por una trabajadora afiliada que el pasado 24 de julio radicó un derecho de petición ante la Superintendencia del Subsidio Familiar para conocer los criterios y requisitos que deben cumplir quienes aspiren a representar a los trabajadores en el Consejo Directivo. Según el directivo, cuando se interpuso la acción constitucional la Superintendencia aún se encontraba dentro del término legal para responder la solicitud. Sin embargo, el juez consideró que el derecho de participación de la accionante podría verse afectado si la Asamblea se realizaba antes de que existiera una respuesta. No obstante, Morales aseguró que la decisión judicial involucra dos procedimientos diferentes. “El proceso que se va a desarrollar el día miércoles es un proceso para elegir los representantes de los empleadores, de los empresarios. El proceso al cual alude la accionante es el proceso de la elección de los trabajadores, que son procesos independientes”, afirmó. El funcionario explicó que la elección de los representantes de los empleadores corresponde a la Asamblea General de Afiliados convocada por Comfenalco Antioquia, mientras que la de los representantes de los trabajadores está a cargo del Ministerio del Trabajo y las centrales obreras. Morales indicó que la caja ya respondió la tutela y ahora espera una decisión de fondo del juzgado para definir una nueva fecha para la Asamblea. “Por ahora, en acatamiento a la medida provisional que emitió el juzgado, la caja ya suspendió el proceso de convocatoria de la Asamblea”, señaló. Además, aclaró que la acción de tutela que dio origen a la suspensión “no fue interpuesta por las autoridades políticas” que habían anunciado mecanismos judiciales sobre este proceso, sino por “una ciudadana que ostenta la calidad de trabajadora afiliada”.

Un nuevo obstáculo para la desintervención

La Asamblea del próximo 5 de agosto era considerada una cita clave dentro del proceso de normalización institucional de Comfenalco Antioquia. En esa reunión estaba prevista la elección de los representantes de los trabajadores ante el Consejo Directivo, un paso relevante dentro del proceso que adelanta la Superintendencia del Subsidio Familiar para levantar la intervención administrativa que mantiene sobre la caja desde septiembre de 2023. Con la medida provisional, ese cronograma queda, por ahora, suspendido hasta que el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Medellín resuelva de fondo la acción de tutela y determine si mantiene o levanta la suspensión de la convocatoria. Por el momento, Comfenalco Antioquia aseguró que continuará atendiendo con normalidad a sus afiliados, empresas y usuarios mientras avanza el proceso judicial que definirá el futuro inmediato de la Asamblea y, con ello, el siguiente paso en la desintervención de una de las cajas de compensación más importantes del país. Conozca también: ¿Quién es Carlos Andrés Trujillo, el poderoso político de Itagüí que busca quedarse con Comfenalco Antioquia? Bloque de preguntas y respuestas