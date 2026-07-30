Comfenalco Antioquia suspende su asamblea por orden judicial, ¿qué pasará con sus servicios y afiliados?

Comfenalco Antioquia se pronunció oficialmente sobre la medida provisional decretada el miércoles por el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Medellín, que suspendió la Asamblea General Extraordinaria de Afiliados programada para el próximo 5 de agosto de 2026, en la que estaba prevista la elección del nuevo Consejo Directivo.
En un comunicado, la caja de compensación informó que fue notificada de la decisión adoptada dentro de la acción de tutela con radicado 05001-33-33-016-2026-00281-00, presentada por la afiliada Diana Milena Chavarría Palacio.
“En respeto por la administración de justicia, Comfenalco Antioquia acata esta decisión y rendirá dentro del término establecido el informe solicitado por el Despacho, aportando la información y los soportes requeridos”, señaló Juan Pablo Morales Calle, director administrativo (e) de la entidad.
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En un comunicado, Comfenalco informó que fue notificada de la medida adoptada dentro de la acción de tutela con radicado 05001-33-33-016-2026-00281-00, presentada por la afiliada Diana Milena Chavarría Palacio.
La entidad aseguró que respetará la determinación del despacho judicial y colaborará con el trámite de la tutela. “En respeto por la administración de justicia, Comfenalco Antioquia acata esta decisión y rendirá dentro del término establecido el informe solicitado por el Despacho, aportando la información y los soportes requeridos”, señaló la caja de compensación.