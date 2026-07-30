Al presupuesto de 2027, radicado por el Gobierno Petro, le faltan $30 billones; se necesitaría otra reforma tributaria

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, radicó en la noche de este miércoles 29 de julio ante el Congreso el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, el último presentado por el Gobierno de Gustavo Petro.
La propuesta asciende a $575,6 billones, equivalente al 27% del Producto Interno Bruto (PIB). La cifra representa una reducción de $21,4 billones frente al anteproyecto presentado en abril.
Sin embargo, el proyecto contempla ingresos por $545,4 billones, lo que deja un faltante de $30,2 billones. Para cubrir esa diferencia, el Gobierno espera la aprobación de la reforma tributaria progresiva que radicó hace unas semanas, con la que proyecta recaudar $21,9 billones durante 2027.
Ávila afirmó que corregir el desbalance entre los ingresos fiscales y el gasto público nacional es un desafío de Estado que exige reformas constitucionales y legales de gran alcance. Entre ellas mencionó una reforma tributaria estructural, la reducción de las rentas con destinación específica, una menor inflexibilidad presupuestal y un aumento en la eficiencia y la calidad del gasto público.