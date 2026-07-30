Al presupuesto de 2027, radicado por el Gobierno Petro, le faltan $30 billones; se necesitaría otra reforma tributaria

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, radicó en la noche de este miércoles 29 de julio ante el Congreso el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, el último presentado por el Gobierno de Gustavo Petro. La propuesta asciende a $575,6 billones, equivalente al 27% del Producto Interno Bruto (PIB). La cifra representa una reducción de $21,4 billones frente al anteproyecto presentado en abril. Sin embargo, el proyecto contempla ingresos por $545,4 billones, lo que deja un faltante de $30,2 billones. Para cubrir esa diferencia, el Gobierno espera la aprobación de la reforma tributaria progresiva que radicó hace unas semanas, con la que proyecta recaudar $21,9 billones durante 2027. Ávila afirmó que corregir el desbalance entre los ingresos fiscales y el gasto público nacional es un desafío de Estado que exige reformas constitucionales y legales de gran alcance. Entre ellas mencionó una reforma tributaria estructural, la reducción de las rentas con destinación específica, una menor inflexibilidad presupuestal y un aumento en la eficiencia y la calidad del gasto público.

Faltan $30 billones para financiar el presupuesto del 2027

El analista económico Germán Machado cuestionó el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 al asegurar que el Gobierno volvió a presentar unas cuentas sin respaldo suficiente. “El Gobierno Petro presentó el proyecto de PGN 2027 otra vez desfinanciado. Necesitaría otra tributaria, $30 billones extra y un endeudamiento récord por más de $140 billones adicionales. Encima, recortando la inversión. Un desastre que el nuevo gobierno debe corregir en su primer mes”, afirmó. Por su parte, Diego Montañez-Herrera, analista senior económico de Eafit, advirtió que la propuesta presupuestal deja dos señales preocupantes. “Faltan $30,7 billones para financiar un presupuesto de $575,7 billones y el servicio de la deuda ascendería a $118 billones en 2027, el nivel más alto de la serie histórica. Cada peso destinado a pagar deuda deja menos recursos para el país”, señaló. El experto también llamó la atención sobre la composición del presupuesto y recordó que no todos los recursos pueden destinarse a nuevos programas. “De los $575,7 billones propuestos para 2027, el 63,9% corresponde al funcionamiento del Estado, el 20,5% al servicio de la deuda y apenas el 15,6% a inversión. La composición del presupuesto también importa”.

Así se distribuirían los recursos del Presupuesto 2027

Según el proyecto, $367,6 billones se destinarán a gastos de funcionamiento, $118 billones al servicio de la deuda y $90 billones a inversión pública. Del total del presupuesto, $545,1 billones corresponden a recursos de la Nación, mientras que $30,5 billones provendrán de ingresos propios de los establecimientos públicos nacionales. En cuanto a las fuentes de financiación, el Gobierno estima recaudar $308,9 billones mediante ingresos tributarios y $905.000 millones por ingresos no tributarios. Puede leer: Contraloría investiga bonos TES por $43,4 billones del Gobierno Petro: intereses subirían $316.500 millones Además, el proyecto incorpora $30,2 billones, equivalentes al 1,4% del PIB, como ingresos contingentes sujetos a la aprobación de una iniciativa independiente que cree nuevas rentas o modifique las existentes. El Ministerio de Hacienda explicó que esta figura se fundamenta en el artículo 347 de la Constitución, que permite presentar un presupuesto con gastos superiores a los ingresos autorizados, siempre que el Gobierno radique de manera separada un proyecto para obtener los recursos adicionales necesarios. La misma disposición establece que el presupuesto puede aprobarse aunque esa iniciativa aún no haya culminado su trámite legislativo. Entérese: Consejo de Estado frena decreto que permite trasladar recursos a la UNGRD sin pasar por el Congreso

Inversión pública bajará a 4,4% del PIB durante 2027

La cartera de Hacienda señaló que el gasto de funcionamiento es prácticamente inflexible. De hecho, el 75,4% de estos recursos corresponde a transferencias y seis rubros explican el 86,7% de su crecimiento: el Sistema General de Participaciones (SGP), las pensiones —incluidas las asignaciones de retiro—, el aseguramiento en salud, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, las Instituciones de Educación Superior Pública (IESP) y los gastos de personal. El documento también evidencia que más del 90% del gasto público corresponde a compromisos inflexibles, lo que limita el margen de maniobra del Gobierno. Además: Contraloría inspecciona este martes el MinHacienda para recaudar información ante riesgos fiscales del Estado En ese contexto, la inversión pública se reduce en 0,2 puntos porcentuales del PIB frente a 2026, cuando representó el 4,4% del PIB. “Esto debido a la inflexibilidad del gasto de funcionamiento, aunada a la insuficiencia estructural de los ingresos corrientes y a la necesidad de avanzar en la reducción del déficit primario del GNC en línea con el retorno pleno a los parámetros de la regla fiscal en 2028”, informó el Ministerio.

Pago de la deuda crecerá 17,5% en 2027

El servicio de la deuda registrará uno de los mayores incrementos dentro del presupuesto. Los recursos destinados a este rubro pasarán de $100,5 billones en 2026 a $118 billones en 2027, lo que representa un aumento de 17,5%. De ese monto, $27,6 billones se destinarán al pago de capital, $88 billones al pago de intereses, comisiones y otros gastos, y $2,4 billones alimentarán el fondo de contingencia. Más noticias: Fondo gringo pasó de controlar el 2,4% al 26,8% de la deuda pública de Colombia en manos de extranjeros en solo un año

En el reparto por sectores, el Ministerio de Educación concentrará la mayor asignación presupuestal con $79 billones. Le siguen el Ministerio de Salud, con $77,1 billones, y el Ministerio del Trabajo, con $52,3 billones. Posteriormente aparecen el Ministerio de Defensa, con $32,8 billones, y el Ministerio de Hacienda, con $26,6 billones. En contraste, las menores asignaciones corresponden al Ministerio de Igualdad, actualmente en proceso de liquidación, con $121.590 millones; el Ministerio de las TIC, con $129.058 millones; y el Ministerio de Justicia, con $176.152 millones. A través de sus redes sociales, el Ministerio de Hacienda aseguró que el proyecto prioriza la protección del gasto social y sostuvo que el Presupuesto para 2027 “mantiene una senda de consolidación fiscal que fortalece la estabilidad económica del país”.

¿Qué sigue en el trámite del Presupuesto 2027?

El proyecto será debatido por el Congreso durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella, quien asumirá la presidencia el próximo 7 de agosto. De acuerdo con el procedimiento legal, las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara deberán escuchar primero el concepto del Banco de la República sobre el impacto económico de la iniciativa. Vea aquí: Contraloría prende alarmas por 14.000 contratos por $4,55 billones del gobierno Petro después de segunda vuelta Antes del 15 de agosto, las comisiones podrán determinar si el proyecto cumple con los requisitos legales. Si concluyen que no se ajusta a la norma, será devuelto al Ministerio de Hacienda, que deberá presentarlo nuevamente antes del 30 de agosto con las correcciones correspondientes. Posteriormente, antes del 15 de septiembre, las comisiones definirán el monto definitivo del presupuesto de gastos. La aprobación en estas comisiones deberá producirse antes del 25 de septiembre, mientras que el debate en las plenarias del Senado y la Cámara comenzará el 1 de octubre.

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