“Se fue con el sueño de ver al Catatumbo en paz”: Él era Diógenes Quintero, congresista fallecido en accidente de Satena

No cesa el estupor ni la zozobra tras el accidente aéreo en Norte de Santander en el que perdieron la vida 15 personas, entre ellas, el representante a la Cámara Diógenes Quintero.

El congresista, de 36 años e integrante del Partido de La U, llegó al Congreso a través de una curul de víctimas del municipio de Hacarí, una de las poblaciones más afectadas por el conflicto en el Catatumbo. En el momento del accidente, el parlamentario iba acompañado de una asistente identificada como Natalia Acosta Salcedo. Quintero –quien era abogado, especialista en derecho administrativo y cursaba una maestría en gerencia para el desarrollo–, inició su carrera en el servicio público como contratista de la Defensoría del Pueblo en 2010. Posteriormente, fue personero municipal de Hacarí y defensor regional del Pueblo en Ocaña. Llegó al Parlamento en 2022 al conseguir una de las curules de paz, puntualmente la Circunscripción Transitoria Especial de Paz del Catatumbo. Justamente, obtuvo el respaldo de comunidades víctimas del desplazamiento forzado. “Desde el Congreso de la República, ha enfocado su labor legislativa en temas como la reforma agraria, la defensa de la vida campesina, el desarrollo rural integral y el cumplimiento del Acuerdo de Paz, siempre con la mirada puesta en transformar el Catatumbo desde las voces y demandas de su gente”, destacó la Cámara de Representantes.

Al confirmarse su fallecimiento, el equipo del representante expresó su pesar y con dolor señalaron: “Se nos fue el alma del equipo”, indicaron, al lamentar también la muerte de la asistente Natalia Acosta. “Diógenes era el hombre más sencillo, el amigo más leal y el mejor político que hemos conocido; era nuestro líder. Se fue luchando por los campesinos, con el sueño de ver al Catatumbo en paz”.

Por su parte, frente a Natalia Acosta, el equipo señaló que era “la que siempre tenía una sonrisa, la que nos cuidaba a todos, la que llenaba de luz cualquier lugar al que llegaba... se nos fue una amiga incondicional, una gran mujer”. A su turno, Wilmer Carrillo, fórmula al Senado de Quintero, también lanzó un sentido mensaje: “Diógenes, mi hermano. Hoy el corazón se me partió en mil pedazos. No solo Colombia pierde a un líder gigante; yo pierdo a mi amigo, a mi hermano de luchas con el que emprendimos este viaje para traer paz a nuestra región”. “Eras una inspiración, porque con tu juventud ya le habías enseñado a esta tierra que servir es el mejor camino que podemos recorrer en esta vida. Tu partida me deja un vacío que no sé cómo alivianar. Estábamos juntos en esto, hombro a hombro, con la misma ilusión”, agregó. El ministro del Interior, Armando Benedetti, también expresó sus condolencias a la familia de Quintero y los demás tripulantes: “El avión cayó con el desfortunio que todas las personas que iban fallecieron. La verdad que lamentamos ese hecho y las condiciones que se dio”.

El Partido de La U, al que pertenecía el congresista, lamentó lo ocurrido: “Nuestra Dirección Colegiada, las bancadas de Senado y Cámara de Representantes, así como toda nuestra militancia, expresa su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país. Diógenes Quintero fue un líder comprometido con su región, con una firme vocación de servicio y un profundo sentido de responsabilidad pública”. Ante lo ocurrido, las mesas directivas de Senado y Cámara, además de lamentar el fallecimiento, resaltaron que Quintero representó con compromiso y vocación a las víctimas del conflicto armado, “elevando su voz en el Congreso de la República y trabajando por la dignidad, la verdad, la justicia y la reparación”. Sin embargo, elevaron un llamado a las autoridades para que adelanten las investigaciones correspondientes, “con el fin de esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que se presentó este acontecimiento”.

