Las 5 razones para entender el “doblete” de Abelardo De la Espriella

La llegada de Abelardo De la Espriella a la Presidencia culminará este viernes 7 de agosto con una posesión que por primera vez en dos siglos republicanos, la ceremonia de investidura no tendrá como escenario la Plaza de Bolívar de Bogotá sino el auditorio Arena USC, en el sur de Cali.
La elección del lugar también envía un mensaje político: marcar distancia con las tradiciones del poder central y proyectar una imagen de cercanía con las regiones, una narrativa que atravesó toda su campaña. Por lo menos así lo ha dado a conocer el nuevo mandatario.
Su victoria tampoco puede explicarse por un solo factor: ue el resultado de una estrategia que logró interpretar el momento político del país, construir un liderazgo con identidad propia y ejecutar una campaña altamente eficaz.
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Estos fueron los cinco elementos que explican cómo De la Espriella logró consolidarse como el principal referente de la oposición, imponerse en las urnas y llegar a la Casa de Nariño.