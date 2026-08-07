Así se vivió el Desfile de Autos Clásicos en Medellín: 140 mujeres al volante y récord de vehículos

Para Juliana Montoya, este viernes 7 de agosto no fue un día más al mando del Land Rover modelo 1959 que su papá le dejó en 2018. Aunque todos los días lo conduzca y hasta salga a pasear de vez en cuando, esta fue la primera vez que recorrió en él las calles de Medellín como participante del Desfile de Autos Clásicos y Antiguos de la Feria de las Flores. Lea: Él es Juan Camilo Mesa, el paisa que cultivó una de las mejores orquídeas de la Feria de las Flores 2026 Este vehículo le pertenecía a Adolfo, su papá, quien se lo regaló para que tuviera un medio de transporte propio para ir a la Universidad EAFIT, donde labora como docente, o para viajar con sus amigas a donde quisiera, como lo ha hecho hasta ahora a Santa Fe de Antioquia, Sabanalarga y muchos otros municipios antioqueños. Sin embargo, hasta este momento, no se le había ocurrido la idea de inscribirse al desfile, pero cuando supo que la edición de este año iba a estar dedicada a las mujeres al volante, se animó y se registró en el evento. Pero antes, llamó a Jaime Chavarry, su mecánico de confianza desde hace más de 13 años, y le pidió que lo pusiera a tono para esta gran ocasión. “Mis papás siempre nos llevaban a la avenida 80 a ver el desfile y siempre había querido participar, pero uno veía esos carros antiguos todos divinos, todos lulitos, en cambio este Land Rover era todo campesino, lleno de achaques. Y decidí organizarlo, lanzarme y ver qué tal nos iba”, cuenta Juliana.

Ella fue una de las 140 mujeres que este viernes estuvieron al mando en la edición número 29 del Desfile de Autos Clásicos, en el que participaron 395 vehículos y 70 motos antiguos, además de 100 carros publicitarios, siendo esta la cifra más alta en la historia del evento. Para Adolfo y toda la familia que la acompañó, fue un orgullo y un honor ver que su “niña” fue una de esas mujeres que fueron aplaudidas en las calles de Medellín por cerca de un millón de espectadores que, según estimaciones de las autoridades, se asomaron para ver el paso de estos vehículos que siguen generando admiración a pesar del paso de los años. La participación femenina fue la nota destacada del desfile, como lo demostraron Ana Sofía Frattini y su tía Marta Pérez, quienes estuvieron al volante de un Ford modelo 1954, que pertenece a Juan Miguel Mesa. Ambas se le midieron al reto de ser parte de las mujeres que condujeron en esta edición del evento, y para estar a tono con la ocasión, eligieron juntas su pinta acorde con la época del vehículo.

Ana Sofía Frattini y Marta Pérez, mujeres que se lucieron en el desfile. FOTOS: Manuel Saldarriaga.

Este Ford 1954 se mantiene en muy buen estado gracias a las tres restauraciones por la que ha pasado, pues como señalan sus dueños, estos carros nunca se terminan de armar. Además, el vehículo se destaca por los detalles adicionales que posee como el maletero que está ubicado en su parte trasera, que le da mayor amplitud a su interior. Ana Sofía y Marta habían estado muchas veces en el desfile, incluso a bordo del mismo Ford, pero nunca lo habían conducido. Por eso quisieron aprovechar esta oportunidad para demostrar que ellas tambien pueden ser protagonistas de un evento de este tipo, pero además, es también la posibilidad de enviar un mensaje de empoderamiento femenino. “Podemos demostrar que a las mujeres también nos puede gustar la mecánica y los carros, manejar y disfrutar de estos mismos hobbies que muchas veces son vistos más que todo para los hombres, pero en los que nosotras también tenemos presencia”, señalaron Ana Sofía y Marta.