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Así se vivió el Desfile de Autos Clásicos en Medellín: 140 mujeres al volante y récord de vehículos

Las mujeres fueron las grandes protagonistas de la edición 29 del Desfile de Autos Clásicos y Antiguos de Medellín, que este viernes reunió 395 vehículos, 70 motos y 100 carros publicitarios.

  • Se calcula que más de un millón de personas vieron el desfile en las calles. FOTO: Manuel Saldarriaga.
    Se calcula que más de un millón de personas vieron el desfile en las calles. FOTO: Manuel Saldarriaga.
  • Ana Sofía Frattini y Marta Pérez, mujeres que se lucieron en el desfile. FOTOS: Manuel Saldarriaga.
    Ana Sofía Frattini y Marta Pérez, mujeres que se lucieron en el desfile. FOTOS: Manuel Saldarriaga.
Sebastián Aguirre Eastman
Sebastián Aguirre Eastman
07 de agosto de 2026
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Para Juliana Montoya, este viernes 7 de agosto no fue un día más al mando del Land Rover modelo 1959 que su papá le dejó en 2018. Aunque todos los días lo conduzca y hasta salga a pasear de vez en cuando, esta fue la primera vez que recorrió en él las calles de Medellín como participante del Desfile de Autos Clásicos y Antiguos de la Feria de las Flores.

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Este vehículo le pertenecía a Adolfo, su papá, quien se lo regaló para que tuviera un medio de transporte propio para ir a la Universidad EAFIT, donde labora como docente, o para viajar con sus amigas a donde quisiera, como lo ha hecho hasta ahora a Santa Fe de Antioquia, Sabanalarga y muchos otros municipios antioqueños.

Sin embargo, hasta este momento, no se le había ocurrido la idea de inscribirse al desfile, pero cuando supo que la edición de este año iba a estar dedicada a las mujeres al volante, se animó y se registró en el evento. Pero antes, llamó a Jaime Chavarry, su mecánico de confianza desde hace más de 13 años, y le pidió que lo pusiera a tono para esta gran ocasión.

“Mis papás siempre nos llevaban a la avenida 80 a ver el desfile y siempre había querido participar, pero uno veía esos carros antiguos todos divinos, todos lulitos, en cambio este Land Rover era todo campesino, lleno de achaques. Y decidí organizarlo, lanzarme y ver qué tal nos iba”, cuenta Juliana.

Ella fue una de las 140 mujeres que este viernes estuvieron al mando en la edición número 29 del Desfile de Autos Clásicos, en el que participaron 395 vehículos y 70 motos antiguos, además de 100 carros publicitarios, siendo esta la cifra más alta en la historia del evento.

Para Adolfo y toda la familia que la acompañó, fue un orgullo y un honor ver que su “niña” fue una de esas mujeres que fueron aplaudidas en las calles de Medellín por cerca de un millón de espectadores que, según estimaciones de las autoridades, se asomaron para ver el paso de estos vehículos que siguen generando admiración a pesar del paso de los años.

La participación femenina fue la nota destacada del desfile, como lo demostraron Ana Sofía Frattini y su tía Marta Pérez, quienes estuvieron al volante de un Ford modelo 1954, que pertenece a Juan Miguel Mesa. Ambas se le midieron al reto de ser parte de las mujeres que condujeron en esta edición del evento, y para estar a tono con la ocasión, eligieron juntas su pinta acorde con la época del vehículo.

Ana Sofía Frattini y Marta Pérez, mujeres que se lucieron en el desfile. FOTOS: Manuel Saldarriaga.
Ana Sofía Frattini y Marta Pérez, mujeres que se lucieron en el desfile. FOTOS: Manuel Saldarriaga.

Este Ford 1954 se mantiene en muy buen estado gracias a las tres restauraciones por la que ha pasado, pues como señalan sus dueños, estos carros nunca se terminan de armar. Además, el vehículo se destaca por los detalles adicionales que posee como el maletero que está ubicado en su parte trasera, que le da mayor amplitud a su interior.

Ana Sofía y Marta habían estado muchas veces en el desfile, incluso a bordo del mismo Ford, pero nunca lo habían conducido. Por eso quisieron aprovechar esta oportunidad para demostrar que ellas tambien pueden ser protagonistas de un evento de este tipo, pero además, es también la posibilidad de enviar un mensaje de empoderamiento femenino.

“Podemos demostrar que a las mujeres también nos puede gustar la mecánica y los carros, manejar y disfrutar de estos mismos hobbies que muchas veces son vistos más que todo para los hombres, pero en los que nosotras también tenemos presencia”, señalaron Ana Sofía y Marta.

Por tercer año consecutivo, el Desfile de Autos Clásicos tuvo su partida desde el campus de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), a donde llegaron miles de personas para ver la salida del evento y aprovechar que los vehículos estaban detenidos para tomarse fotos con ellos y conversar con sus dueños.

El presbítero Diego Alonso Marulanda, rector de la institución, dijo que era un honor volver a recibir este evento en su edición de 2026, coincidiendo con los 90 años de su fundación. Recordó que abrir el campus para la realización de estos espacios de ciudad es otra forma de hacer universidad, pues permite que aquellas personas que no tienen relación alguna con la institución puedan ingresar a ella, así sea por un día al año, conocer sus instalaciones e interactuar con sus diferentes espacios, abriéndoles las puertas a todos.

Juan Guillermo Correa, presidente de la Junta Directiva de la Fundación Museo del Transporte, entidad que organiza el desfile, celebró la participación histórica que alcanzó en esta ocasión los 395 vehículos, 70 motos y 100 carros publicitarios, sin contar con que muchos otros se quedaron por fuera, pues hubo más de 700 inscritos.

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Además, Correa destacó el aporte de más de 8.000 personas que hicieron parte de toda la caravana, entre ellos 2.500 en la logística, quienes ayudaron a mantener el orden en todo momento y a garantizar que la circulación de todos los vehículos participantes se diera de la mejor forma.

La invitación antes del evento para todos los asistentes y participantes fue cuidar los autos y cuidar la ciudad, para lo cual hubo una preparación de cerca de diez meses que culminó este viernes con la realización de uno de los eventos públicos que más espectadores convoca no solo en Medellín y en Antioquia, sino en todo el país.

En 2027 será una nueva oportunidad de demostrar que este desfile está vivo y sigue en el corazón de todos los antioqueños.

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